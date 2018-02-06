Президент «Сантоса: «Если «Спартак» увеличит предложение по Вериссимо, трансфер, вероятно, будет осуществлен»

Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес сообщил, что ждет сегодня визита представителя «Спартака» для дальнейших переговоров по трансферу защитника Лукаса Вериссимо. Руководитель заявил, что ждет от красно-белых улучшения финансового предложения.

«Во вторник к нам прибудет представитель «Спартака». Предложение по Вериссимо очень интересно для защитника, однако мы бы не хотели его продавать, потому что он выглядит очень здорово и является прекрасным игроком. Тем не менее у «Сантоса» имеются свои финансовые нужды.

Ждем ли мы, что «Спартак» увеличит предложение? Да. Если это случится, трансфер, вероятно, будет осуществлен», – сказал Перес.

Ранее СМИ сообщили, что «Сантос» согласился продать 22-летнего игрока московскому клубу за 8,5 миллиона евро.