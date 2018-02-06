Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Сантоса: «Если «Спартак» увеличит предложение по Вериссимо, трансфер, вероятно, будет осуществлен»

    Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес сообщил, что ждет сегодня визита представителя «Спартака» для дальнейших переговоров по трансферу защитника Лукаса Вериссимо. Руководитель заявил, что ждет от красно-белых улучшения финансового предложения.

    «Во вторник к нам прибудет представитель «Спартака». Предложение по Вериссимо очень интересно для защитника, однако мы бы не хотели его продавать, потому что он выглядит очень здорово и является прекрасным игроком. Тем не менее у «Сантоса» имеются свои финансовые нужды.

    Ждем ли мы, что «Спартак» увеличит предложение? Да. Если это случится, трансфер, вероятно, будет осуществлен», – сказал Перес.

    Ранее СМИ сообщили, что «Сантос» согласился продать 22-летнего игрока московскому клубу за 8,5 миллиона евро.

    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 февраля 2018, 22:24

      Да дайте же вы этому Пересу, наконец, двадцать тысяч долларов в конверте, и забирайте этого Даниссимо, если он действительно так хорош.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 20:16

      Стоят с протянутой рукой ,для улучшения финансового положения Сантоса. Как это трогательно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 18:34

      а не пойти ли им куда подальше со своей наглой обдираловкой, почему к нему прицепились другого что-ли никого найти не могут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 6 февраля 2018, 17:40

      Прямо восточный базар - если не поторгуешься, обидишь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 17:33

      Тягомотина, как у Дзюбы пирожки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2018, 16:20

      вы кто такие нам указывать и с какого фонаря мы должны и если увеличивать ЖДИТЕ ЖДУНЫ ! не покупайте слышите не берите этого козлам на зло

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Sense1 6 февраля 2018, 16:17

      Как же они задолбали с этим Вериссимо...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 февраля 2018, 16:01

      Серия №129... Жрем попкорн!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 февраля 2018, 15:56

      Эти " бразилы " охамели в край , продают не поймёшь кого , а требуют как за Месси .......

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11