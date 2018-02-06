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  • Президент «Сантоса: «Если «Спартак» увеличит предложение по Вериссимо, трансфер, вероятно, будет осуществлен»

Президент «Сантоса: «Если «Спартак» увеличит предложение по Вериссимо, трансфер, вероятно, будет осуществлен»

6 февраля 2018, 15:51
12

Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес сообщил, что ждет сегодня визита представителя «Спартака» для дальнейших переговоров по трансферу защитника Лукаса Вериссимо. Руководитель заявил, что ждет от красно-белых улучшения финансового предложения.

«Во вторник к нам прибудет представитель «Спартака». Предложение по Вериссимо очень интересно для защитника, однако мы бы не хотели его продавать, потому что он выглядит очень здорово и является прекрасным игроком. Тем не менее у «Сантоса» имеются свои финансовые нужды.

Ждем ли мы, что «Спартак» увеличит предложение? Да. Если это случится, трансфер, вероятно, будет осуществлен», – сказал Перес.

Ранее СМИ сообщили, что «Сантос» согласился продать 22-летнего игрока московскому клубу за 8,5 миллиона евро.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (12)
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VikNMar
1517921801
Эти " бразилы " охамели в край , продают не поймёшь кого , а требуют как за Месси .......
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mialkov
1517922076
Серия №129... Жрем попкорн!
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Sense1
1517923021
Как же они задолбали с этим Вериссимо...
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Полная Канистра
1517923257
вы кто такие нам указывать и с какого фонаря мы должны и если увеличивать ЖДИТЕ ЖДУНЫ ! не покупайте слышите не берите этого козлам на зло
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VVM1964
1517923711
Вчера уже сообщили , что все нюансы согласованы и цена - 7,5 млн и даже уже з\п озвучили , а сегодня опять ???!!!
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DOCTOR PENALTY
1517927623
Тягомотина, как у Дзюбы пирожки.
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VSt
1517928015
Прямо восточный базар - если не поторгуешься, обидишь.
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OfaZavr
1517931271
а не пойти ли им куда подальше со своей наглой обдираловкой, почему к нему прицепились другого что-ли никого найти не могут.
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zigbert
1517937383
Стоят с протянутой рукой ,для улучшения финансового положения Сантоса. Как это трогательно.
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Вомбат
1517945043
Да дайте же вы этому Пересу, наконец, двадцать тысяч долларов в конверте, и забирайте этого Даниссимо, если он действительно так хорош.
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