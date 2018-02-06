Sky Sports: «Челси» решил не увольнять Конте перед ответственными матчами

Английский «Челси» в лице своих руководителей решил не увольнять в ближайшее время главного тренера команды Антонио Конте. О таком желании «пенсионеров» «Бомбардир» писал ранее.

Директорат британцев решил, что смена тренера навредит команде перед ответственными играми в АПЛ против коллективов из Манчестера и перед встречами против «Барселоны» в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, что «Челси» в последних двух матчах АПЛ потерпел разгромные поражения.