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    Sky Sports: «Челси» решил не увольнять Конте перед ответственными матчами

    Английский «Челси» в лице своих руководителей решил не увольнять в ближайшее время главного тренера команды Антонио Конте. О таком желании «пенсионеров» «Бомбардир» писал ранее.

    Директорат британцев решил, что смена тренера навредит команде перед ответственными играми в АПЛ против коллективов из Манчестера и перед встречами против «Барселоны» в рамках Лиги чемпионов.

    Напомним, что «Челси» в последних двух матчах АПЛ потерпел разгромные поражения.

    Источник: Skysports

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    06.02.2018 20:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 февраля 2018, 02:04

      Мне понравилось как луис в защиту пешком возвращался в моменте со всеми голами.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 февраля 2018, 23:01

      Его сливают, так же как слили Моуриньо. Крысу надо в команде искать, а не тренера увольнять.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 февраля 2018, 22:14

      А я считаю, что Конте надо срочно уволить. Именно срочно, потому что еще не поздно восстановить игру, которую он развалил. Его уверенность в собственной непогрешимости граничит с идиотизмом. Почему Канте был так хорош в оба своих чемипионских сезона? Потому что когда он в опорной зоне единственный и незаменимый, он чувствует ответственность за всю команду. И это ж надо было не просто разбавить его, а разбавить безголовым Бакайоко! Бакайоко, во первых, гораздо хуже читает игру, во-вторых не может отбирать мячи без нарушений. И оттого из опорной зоны Челси все время идут штрафные, а игра разбивается на эпизоды. Ну и Канте теперь играет как раз по эпизоду, а не цементирует команду как год назад. Короче, надо восстановить прежнюю игровую схему и все наладится. А для того, чтобы ее восстановить, Конте надо гнать, причем сейчас.

      -3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 февраля 2018, 20:58

      давно пора

      2
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