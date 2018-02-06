Конте в ближайшие часы может быть уволен из «Челси»; главный кандидат на замену – Энрике

Владелец английского «Челси» Роман Абрамович раздумывает над тем, чтобы в ближайшее время отправить в отставку главного тренера команды Антонио Конте. Решение может быть принято в течение суток.

В качестве замены итальянцу рассматривается бывший главный тренер «Барселоны» и итальянской «Ромы» Луис Энрике.

«Челси» в АПЛ потерпел два разгромных поражения подряд.