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    Конте в ближайшие часы может быть уволен из «Челси»; главный кандидат на замену – Энрике

    Владелец английского «Челси» Роман Абрамович раздумывает над тем, чтобы в ближайшее время отправить в отставку главного тренера команды Антонио Конте. Решение может быть принято в течение суток.

    В качестве замены итальянцу рассматривается бывший главный тренер «Барселоны» и итальянской «Ромы» Луис Энрике.

    «Челси» в АПЛ потерпел два разгромных поражения подряд.

    Источник: Sport.es

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    06.02.2018 19:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:13

      это будет ошибкой Челси увольнять тренера у которого вообщем хорошо получается но в этом сезоне из-за различных факторов случилась небольшая пробуксовка, нужно подождать и посмотреть как дальше пойдут дела.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 февраля 2018, 00:57

      Челси, это команда,где игроки сливают тренера уже как минимум 2 раза подряд. Это было и с Мауриньо, это происходит и с Конте. Просто гнилой состав во главе с Азаром, а хозяин этот негатив поощряет. Вместо того, чтобы поддержать тренера, он его изгоняет. Тренера просто выгнать дешевле, чем игрока, того же Азара. В команде процветает деспотизм хозяина . Это принципы советских олигархов, взял и выгнал без объяснения..

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 6 февраля 2018, 21:49

      Утка! а если нет Абрамович дурак ей богу! Сколько раз обжигался с*ка! извините за нецензурность! Дайте Конте работать и тратьте деньги тупо на тех кого он хочеть видеть в команде! А то с игроками Абрамович делает тоже самое что и с тренерами Нормальных стабильных сливают а приобретают не достойных на замену прошлым! Тупо закрывают дыры в команде которые всё равно дырами и остаются не достойные покупки проданным игрокам! Дать Конте всё что он хочет и он выстроит Машину! Истинная правда! Итак Чемпионство взял с теми кто был! Конте Мастер! Просто подбор новых кадров не его инициатива мля!

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 6 февраля 2018, 20:59

      Одобрям!!!!!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 20:37

      Жаль Конте ,так все хорошо у него получалось в прошлом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 февраля 2018, 20:05

      у абромовича тренеры ни хрена долго не задерживаются

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 19:50

      Накипело у Ромы...

      4
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      Рейтинг: +1055

      3ton 6 февраля 2018, 19:38

      Перед ЛЧ хочет.Видно последние результаты не фантан и решил перестраховаться .Если вылетят с ЛЧ , то пусть новый тренер говит команду к новому сезону.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 6 февраля 2018, 19:14

      Как мне думается - "шило на мыло"

      2
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