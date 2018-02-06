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    После 2019 года в АПЛ будет введена зимняя пауза

    Руководство АПЛ серьезно рассматривает вопрос о введении зимнего перерыва.

    Ранее многие тренеры неоднократно заявляли о необходимости ввести паузу в чемпионате из-за большого количество травм игроков, вызванных очень плотным графиком матчей.

    О введении зимнего перерыва должны объявить сразу же после подписания нового телевизионного контракта, которое должно состояться на следующей неделе.

    Нынешнее соглашение лиги со Sky и BT на 5,14 миллиарда фунтов стерлингов, не предусматривающее зимнюю паузу, истечет в 2019 году.

    Отметим, что на данный момент 58% респондентов на сайте BBC проголосовало за уход команд на зимний перерыв.

    Источник: BBC

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    06.02.2018 13:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 февраля 2018, 22:58

      Зимний перерыв будет длиться....неделю))))

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 21:19

      Решение давно назревшее.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 6 февраля 2018, 16:47

      Опять обдерут другие виды спорта и будут кричать "АПЛ самая дорогая лига мира")))

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 февраля 2018, 16:09

      Футбол для россиян в Новый год это приятная "экзотика" ,а если еще футбол качественный, то все смотрят с удовольствием, вместо "огоньков" и "легких паров".Но может быть и такое ,что" деньги "победят здоровье футболистов и все останется на своих местах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 февраля 2018, 15:59

      Эххх, под шампанское хорошо шли матчи АПЛ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 февраля 2018, 15:15

      Ну и пусть миллионеры отдыхают. Есть же еще Кубок Англии и чемпионшип.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 6 февраля 2018, 14:50

      англичане консерваторы, не думаю что пойдут на это, хотя ради бабок...)))

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 6 февраля 2018, 14:09

      опять с легким паром смотреть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 6 февраля 2018, 14:08

      и что? опять с легким паром смотреть?

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 февраля 2018, 13:45

      Зимой АПЛ сильно греет, а теперь перерыв будет

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