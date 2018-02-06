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После 2019 года в АПЛ будет введена зимняя пауза

6 февраля 2018, 13:22
16

Руководство АПЛ серьезно рассматривает вопрос о введении зимнего перерыва.

Ранее многие тренеры неоднократно заявляли о необходимости ввести паузу в чемпионате из-за большого количество травм игроков, вызванных очень плотным графиком матчей.

О введении зимнего перерыва должны объявить сразу же после подписания нового телевизионного контракта, которое должно состояться на следующей неделе.

Нынешнее соглашение лиги со Sky и BT на 5,14 миллиарда фунтов стерлингов, не предусматривающее зимнюю паузу, истечет в 2019 году.

Отметим, что на данный момент 58% респондентов на сайте BBC проголосовало за уход команд на зимний перерыв.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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Su27Flanker
1517912928
Давно пора....
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Romio-xxx
1517913160
Как?А что я буду на новый год смотреть??!
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multiscan
1517913909
Сталкиваются интересы зрителей и состояние здоровья футболистов. Я - за футболистов! Зимой надо смотреть хоккей! А,вообще-то, надо переходить повсеместно на систему "весна-осень".
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XaXatyn
1517913921
Зимой АПЛ сильно греет, а теперь перерыв будет
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vshter76
1517915303
и что? опять с легким паром смотреть?
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Jenea83
1517921943
Эххх, под шампанское хорошо шли матчи АПЛ))
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fanchik
1517922560
Футбол для россиян в Новый год это приятная "экзотика" ,а если еще футбол качественный, то все смотрят с удовольствием, вместо "огоньков" и "легких паров".Но может быть и такое ,что" деньги "победят здоровье футболистов и все останется на своих местах.
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3ton
1517924866
Опять обдерут другие виды спорта и будут кричать "АПЛ самая дорогая лига мира")))
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zigbert
1517941175
Решение давно назревшее.
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ЖОРРО
1517947097
Зимний перерыв будет длиться....неделю))))
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