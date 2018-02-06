После 2019 года в АПЛ будет введена зимняя пауза

Руководство АПЛ серьезно рассматривает вопрос о введении зимнего перерыва.

Ранее многие тренеры неоднократно заявляли о необходимости ввести паузу в чемпионате из-за большого количество травм игроков, вызванных очень плотным графиком матчей.

О введении зимнего перерыва должны объявить сразу же после подписания нового телевизионного контракта, которое должно состояться на следующей неделе.

Нынешнее соглашение лиги со Sky и BT на 5,14 миллиарда фунтов стерлингов, не предусматривающее зимнюю паузу, истечет в 2019 году.

Отметим, что на данный момент 58% респондентов на сайте BBC проголосовало за уход команд на зимний перерыв.