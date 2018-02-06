Роналду купит здание Дома книги в Мадриде и сделает из него отель

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжает заботиться о своем будущем.

Португалец намерен приобрести одно из старейших зданий в Мадриде, в котором находится Дом книги, чтобы сделать из него отель. Кроме того, на последнем этаже девятиэтажного архитектурного сооружения он намерен сделать пентхаус лично для себя.

Напомним, что футболист уже владеет собственными линиями одежды, обуви, парфюмерии и спортивных напитков, которые выпускаются под брендом CR7.