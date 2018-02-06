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    Роналду купит здание Дома книги в Мадриде и сделает из него отель

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжает заботиться о своем будущем.

    Португалец намерен приобрести одно из старейших зданий в Мадриде, в котором находится Дом книги, чтобы сделать из него отель. Кроме того, на последнем этаже девятиэтажного архитектурного сооружения он намерен сделать пентхаус лично для себя.

    Напомним, что футболист уже владеет собственными линиями одежды, обуви, парфюмерии и спортивных напитков, которые выпускаются под брендом CR7.

    Источник: Marca

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    06.02.2018 15:13
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 21:50

      Да, Криштиану, очков ты здесь сорвёшь в очень глубокие минуса. Тему ты обосрал можно сказать святую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 21:16

      Вот он уже готовый бизнесмен.Только не понятна дальнейшая судьба книг?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 18:28

      все ради денег и себя любимого)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 февраля 2018, 17:09

      книги не нужны,уж лучше отель,а лучше бордель,мозгов хватает только что бы у зеркала красоту наводить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 февраля 2018, 16:51

      Хватит читать,пора отдыхать .(КриРо )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 6 февраля 2018, 16:50

      С Днем рождения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 февраля 2018, 16:45

      Лучше бы библиотеки для детей сделал

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > Stavropolets 6 февраля 2018, 17:16

      С футбольной тематикой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 6 февраля 2018, 16:25

      Осталось еще памперсы CR7 выпустить. И это человек который просто попадает мячиком в 7ми метровые ворота

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      avera 6 февраля 2018, 16:12

      Свидетельствует об интеллекте мальчика с окраины.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 6 февраля 2018, 16:04

      пора дом книги в Пекине покупать!

      0
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