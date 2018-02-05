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    Штраф за подделку билетов на ЧМ-2018 составит до 1,5 миллиона рублей

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в Кодексе по части административной ответственности за незаконную реализацию билетов на ЧМ-2018.

    Подобные действия повлекут за собой штраф в размере 20-25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона. В случае последних также возможен вариант с приостановлением юридической деятельности на 90 суток.

    Штраф за поддельные билеты – 50-70 тысяч рублей, для должностных лиц – 150-200 тысяч, для юридических – от 1 миллиона до 1,5 или приостановление деятельности на 90 суток.

    Полный текст закона доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2018 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 5 февраля 2018, 21:03

      давай еще и сажать будем как за убийство

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