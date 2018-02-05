Штраф за подделку билетов на ЧМ-2018 составит до 1,5 миллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в Кодексе по части административной ответственности за незаконную реализацию билетов на ЧМ-2018.

Подобные действия повлекут за собой штраф в размере 20-25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона. В случае последних также возможен вариант с приостановлением юридической деятельности на 90 суток.

Штраф за поддельные билеты – 50-70 тысяч рублей, для должностных лиц – 150-200 тысяч, для юридических – от 1 миллиона до 1,5 или приостановление деятельности на 90 суток.

Полный текст закона доступен на официальном интернет-портале правовой информации.