Черчесов: «Отправил допинг-офицерам список потенциальных игроков сборной России на ЧМ»

Я бы на месте Черчесова в наглую, отправил всех игроков РФПЛ с российским паспортом, зарубежных игроков, являющимися гражданами России, а вдруг, заиграет космос, а это нам надо, надо брать.Ну минимум 1000 человек включил в список, а там хз, страна то у нас большая! Пусть ябу..ся, проверяют всех))
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что тренерской штаб команды отправил допинг-офицерам список потенциальных участников ЧМ.
«Эдуард Безуглов позвонил и попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили имена и фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира.
Конечно, пока мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили туда с запасом, чтобы не возникало вопросов, почему тот, кого в списке не было, появился в заявке», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по групповому этапу будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.