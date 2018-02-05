Черчесов: «Отправил допинг-офицерам список потенциальных игроков сборной России на ЧМ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что тренерской штаб команды отправил допинг-офицерам список потенциальных участников ЧМ.

«Эдуард Безуглов позвонил и попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили имена и фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира.

Конечно, пока мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили туда с запасом, чтобы не возникало вопросов, почему тот, кого в списке не было, появился в заявке», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по групповому этапу будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.