Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клопп остался недоволен судейством в матче с «Тоттенхэмом»

Клопп остался недоволен судейством в матче с «Тоттенхэмом»

4 февраля 2018, 22:37
6

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство работой судьи Джонатана Мосса в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2). Напомним, что в концовке встречи арбитр назначил два пенальти в ворота мерсисайдцев, один из которых реализовал Гарри Кейн.

«Сложно смириться с теми решениями, которые сегодня принимали судьи. Они полностью повлияли на исход встречи.

В первом тайме было много жестких моментов, однако арбитр не фиксировал нарушений. А затем Мосс решил назначить пенальти. Да, ван Дейк коснулся Ламелы, но мы все прекрасно понимаем, что аргентинец ждал этого касания», – заявил Клопп.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль Клопп Юрген Мосс Джонатан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1517774209
И недовольству есть все основания, на мой взгляд!
Ответить
Вомбат
1517776788
Второй пенальти тоже липовый. Посмотрите повтор. Ван Дейк попал ему вскользь коленом в спину, от этого Ламела упасть не мог. Это была более тонкая симуляция, чем была у Деле Алли, который просто зацепил себя одной ногой за другую. Но симуляция. Кстати с первым пенальти был не только офсайд, но и была симуляция - Кариус не трогал Кейна. Тот потерял мяч и решил упасть.
Ответить
Полная Канистра
1517841572
клопп ты бы видел наше судеёство вообще бы плакал
Ответить
Главные новости
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
7
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
6
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
2
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
10
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+