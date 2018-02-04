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    Клопп остался недоволен судейством в матче с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство работой судьи Джонатана Мосса в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2). Напомним, что в концовке встречи арбитр назначил два пенальти в ворота мерсисайдцев, один из которых реализовал Гарри Кейн.

    «Сложно смириться с теми решениями, которые сегодня принимали судьи. Они полностью повлияли на исход встречи.

    В первом тайме было много жестких моментов, однако арбитр не фиксировал нарушений. А затем Мосс решил назначить пенальти. Да, ван Дейк коснулся Ламелы, но мы все прекрасно понимаем, что аргентинец ждал этого касания», – заявил Клопп.

    Источник: BBC

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    04.02.2018 22:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2018, 17:39

      клопп ты бы видел наше судеёство вообще бы плакал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 февраля 2018, 23:39

      Второй пенальти тоже липовый. Посмотрите повтор. Ван Дейк попал ему вскользь коленом в спину, от этого Ламела упасть не мог. Это была более тонкая симуляция, чем была у Деле Алли, который просто зацепил себя одной ногой за другую. Но симуляция. Кстати с первым пенальти был не только офсайд, но и была симуляция - Кариус не трогал Кейна. Тот потерял мяч и решил упасть.

      5
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      ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker > Вомбат 5 февраля 2018, 00:04

      Судьи! не судья , а судьи ошиблись...бред какой-то , полностью согласен, пенальти не было никакого в обеих эпизодах...

      1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Вомбат 5 февраля 2018, 21:40

      И ЭТО ИСТИНА!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 22:56

      И недовольству есть все основания, на мой взгляд!

      7
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > insider_retro 5 февраля 2018, 21:40

      на 100%!!!!!!!!!!

      1
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