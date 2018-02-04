Клопп остался недоволен судейством в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство работой судьи Джонатана Мосса в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2). Напомним, что в концовке встречи арбитр назначил два пенальти в ворота мерсисайдцев, один из которых реализовал Гарри Кейн.

«Сложно смириться с теми решениями, которые сегодня принимали судьи. Они полностью повлияли на исход встречи.

В первом тайме было много жестких моментов, однако арбитр не фиксировал нарушений. А затем Мосс решил назначить пенальти. Да, ван Дейк коснулся Ламелы, но мы все прекрасно понимаем, что аргентинец ждал этого касания», – заявил Клопп.