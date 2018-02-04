Нобоа заявил, что может покинуть «Зенит». У игрока есть предложения от трех клубов

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа в ближайшее время может покинуть клуб из Санкт-Петербурга. По словам 32-летнего эквадорца, у него есть предложения от других команд.

– О вашем будущем ходит много слухов. Прокомментируете их?

– Все просто – я хочу играть, но не играю. У меня есть три конкретных предложения – не буду их озвучивать, – и я уже говорил о них с президентом клуба. Он сказал, что ситуация непростая, и мы должны еще раз все обсудить на следующей неделе. Если клуб заинтересован во мне, я останусь, если нет – выберу наилучший для себя вариант. Все будет зависеть от решения клуба.

– Вы бы хотели уйти в другой клуб?

– Прямо сейчас -я хочу играть в футбол. Я уважаю решения главного тренера, но в последние два-три месяца для меня очевидно, что меня рассматривают не как игрока стартового состава. Поэтому, зная, что есть другие предложения, мне бы хотелось изменить эту ситуацию.

– Вы обсуждали это лично с Манчини?

– Да, мы несколько раз поднимали этот вопрос, он всегда говорил: «Один матч может многое изменить. Но я понимаю тебя – если считаешь, что лучшим решением будет уйти, выбери лучшее для себя».

В нынешнем сезоне чемпионата России Нобоа провел лишь два матча.