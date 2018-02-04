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  • Нобоа заявил, что может покинуть «Зенит». У игрока есть предложения от трех клубов

Нобоа заявил, что может покинуть «Зенит». У игрока есть предложения от трех клубов

4 февраля 2018, 20:10
14

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа в ближайшее время может покинуть клуб из Санкт-Петербурга. По словам 32-летнего эквадорца, у него есть предложения от других команд.

– О вашем будущем ходит много слухов. Прокомментируете их?

– Все просто – я хочу играть, но не играю. У меня есть три конкретных предложения – не буду их озвучивать, – и я уже говорил о них с президентом клуба. Он сказал, что ситуация непростая, и мы должны еще раз все обсудить на следующей неделе. Если клуб заинтересован во мне, я останусь, если нет – выберу наилучший для себя вариант. Все будет зависеть от решения клуба.

– Вы бы хотели уйти в другой клуб?

– Прямо сейчас -я хочу играть в футбол. Я уважаю решения главного тренера, но в последние два-три месяца для меня очевидно, что меня рассматривают не как игрока стартового состава. Поэтому, зная, что есть другие предложения, мне бы хотелось изменить эту ситуацию.

– Вы обсуждали это лично с Манчини?

– Да, мы несколько раз поднимали этот вопрос, он всегда говорил: «Один матч может многое изменить. Но я понимаю тебя – если считаешь, что лучшим решением будет уйти, выбери лучшее для себя».

В нынешнем сезоне чемпионата России Нобоа провел лишь два матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (14)
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a-rakhmatov
1517765388
Нобоа лучше перейти в Рубин к Курбану или обратно в Ростов, в этих клубах он будет востребован.
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серега кашин
1517766055
сам позарился на большие деньги так что надо заткнуться и молча сидеть на лавке потому что прекрасно знал куда шел, а если бы хотел играть выбрал бы другой клуб
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Konb48
1517766157
Не надо было ему переходить в Зенит - тупо лавка. Да, играл, игрок хороший! Но уже 32! Думаю, подобный уровень игры сохранится не так долго, так что лучший вариант - перейти в другой клуб, чтобы играть, раз он играть хочет, а не просто зарабатывать деньги! Вообще Нобоа очень хороший футболист! Удачи ему в продолжении карьеры!
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insider_retro
1517766392
Тягомотина никого не устраивает! Тренеру надо знать на кого рассчитывать, а игроку важно знать, рассчитывают ли на него!!
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zigbert
1517770754
Конечно во многом виноват сам,но ситуация поправима.
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polozovs
1517777249
Рубин, Ростов, Динамо - все просто !
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1517779544
А может имеет смысл подождать полгода - глядишь Манчини и его аргентинская камарилья отвалят восвояси.
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compka
1517782300
Зенит относится к Нобоа как к чемодану без ручки: и выбросить жалко и носить тяжело. А если уйдет, вдруг он снова выстрелит, в Рубине или в Ростове например? Зенит готов тратить народные деньги, лишь бы конкуренту не позволить это сделать.
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арейская
1517788878
И раздумывать нечего, беги со всех ног, если пока ещё зовут...
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OfaZavr
1517814302
любишь кататься люби и саночки возить, вообщем любишь большие деньги получать тогда терпи, работай и старайся добиваться.
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