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    Нобоа заявил, что может покинуть «Зенит». У игрока есть предложения от трех клубов

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа в ближайшее время может покинуть клуб из Санкт-Петербурга. По словам 32-летнего эквадорца, у него есть предложения от других команд.

    – О вашем будущем ходит много слухов. Прокомментируете их?

    – Все просто – я хочу играть, но не играю. У меня есть три конкретных предложения – не буду их озвучивать, – и я уже говорил о них с президентом клуба. Он сказал, что ситуация непростая, и мы должны еще раз все обсудить на следующей неделе. Если клуб заинтересован во мне, я останусь, если нет – выберу наилучший для себя вариант. Все будет зависеть от решения клуба.

    – Вы бы хотели уйти в другой клуб?

    – Прямо сейчас -я хочу играть в футбол. Я уважаю решения главного тренера, но в последние два-три месяца для меня очевидно, что меня рассматривают не как игрока стартового состава. Поэтому, зная, что есть другие предложения, мне бы хотелось изменить эту ситуацию.

    – Вы обсуждали это лично с Манчини?

    – Да, мы несколько раз поднимали этот вопрос, он всегда говорил: «Один матч может многое изменить. Но я понимаю тебя – если считаешь, что лучшим решением будет уйти, выбери лучшее для себя».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Нобоа провел лишь два матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 20:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 10:05

      любишь кататься люби и саночки возить, вообщем любишь большие деньги получать тогда терпи, работай и старайся добиваться.

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 февраля 2018, 03:01

      И раздумывать нечего, беги со всех ног, если пока ещё зовут...

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 5 февраля 2018, 01:11

      Зенит относится к Нобоа как к чемодану без ручки: и выбросить жалко и носить тяжело. А если уйдет, вдруг он снова выстрелит, в Рубине или в Ростове например? Зенит готов тратить народные деньги, лишь бы конкуренту не позволить это сделать.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 февраля 2018, 00:25

      А может имеет смысл подождать полгода - глядишь Манчини и его аргентинская камарилья отвалят восвояси.

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 4 февраля 2018, 23:47

      Рубин, Ростов, Динамо - все просто !

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 21:59

      Конечно во многом виноват сам,но ситуация поправима.

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 февраля 2018, 21:56

      Если его кто-то хочет купить, надо продавать даже задешево, скажем за 1 млн евро. Правильно будет если его купит Рубин. У Бердыева он снова заиграет.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 20:46

      Тягомотина никого не устраивает!
      Тренеру надо знать на кого рассчитывать, а игроку важно знать, рассчитывают ли на него!!

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > insider_retro 4 февраля 2018, 21:07

      Манчини сам не знает чего и кого хочет! Он хочет всех, а толку ноль!

      3
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      Рейтинг: +190

      Konb48 4 февраля 2018, 20:42

      Не надо было ему переходить в Зенит - тупо лавка. Да, играл, игрок хороший! Но уже 32! Думаю, подобный уровень игры сохранится не так долго, так что лучший вариант - перейти в другой клуб, чтобы играть, раз он играть хочет, а не просто зарабатывать деньги! Вообще Нобоа очень хороший футболист! Удачи ему в продолжении карьеры!

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual > Konb48 4 февраля 2018, 21:05

      Тупо лавка пол Зени,дурики туда идут и лавку полируют

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 февраля 2018, 20:40

      сам позарился на большие деньги так что надо заткнуться и молча сидеть на лавке потому что прекрасно знал куда шел, а если бы хотел играть выбрал бы другой клуб

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