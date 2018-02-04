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    Алдонин: «С удовольствием сыграл бы с Бразилией или Аргентиной в Кубке легенд»

    Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился эмоциями от победы в «Кубке легенд».

    «Здорово, что победили. Не хотелось опростоволоситься на юбилейном десятом турнире. От португальцев ждали серьезной борьбы. Вы видели, что в первом тайме игра была равна. А во втором мы прибавили, португальцы подустали.

    Секрет? Просто поддерживаем себя в хорошей форме. У нас ведь кто-то еще играет, а кто-то совсем недавно карьеру закончил. Самое главное, что все в строю и с прекрасным настроением возвращаются на свою работу.

    Когда появится конкурент у нашей сборной? Все зависит от составов, которые приезжают. Я бы хотел видеть как можно больше классных команд. С бразильцами, аргентинцами с удовольствием бы сыграли. Проблема же в том, что у каждой команды свой райдер. Приглашение классных команд стоит больших денег. Мы никого не боимся, не прячемся и готовы сыграть со всеми», — сказал Алдонин.

    Напомним, что Алдонин признан лучшим игроком турнира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2018 18:34
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