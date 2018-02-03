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    Моуринью покритиковал атмосферу на «Олд Траффорд»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выступление Алексиса Санчеса по итогам игры с «Хаддерсфилдом» (2:0), а также выразил свое мнение по поводу атмосферы на «Олд Траффорд».

    «Санчес сыграл только три матча, а на «Олд Траффорд» была его первая игра. Несмотря на то, что на стадионе тихо, поле большое, трава приятная, игроки чувствуют себя очень комфортно.

    Здесь не Портсмут, там была небольшая арена, но атмосфера была потрясающей. Здесь же она немного тихая, энтузиазма особо не видно. Впрочем, футболистам нравится играть дома», – отметил Моуринью.

    Источник: Skysports

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    03.02.2018 23:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 февраля 2018, 11:46

      а как он хотел этот "никчемный"?! Проиграли всем основным конкурентам - МанСити, Челси, Тоттенхему, причем не только по счету, но и по абсолютно безвольной игре! По игре также и Арсеналу можно сказать проиграли, но лишь героизм Де Хеа позволил победить по счету! А он оваций хочет от публики, смотрите как мы грозный Хаддерсфилд обыгрываем, где же ликование???!

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 4 февраля 2018, 01:18

      Ну и ладно)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 февраля 2018, 00:12

      Ты это САФу расскажи.

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