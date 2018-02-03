Моуринью покритиковал атмосферу на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выступление Алексиса Санчеса по итогам игры с «Хаддерсфилдом» (2:0), а также выразил свое мнение по поводу атмосферы на «Олд Траффорд».

«Санчес сыграл только три матча, а на «Олд Траффорд» была его первая игра. Несмотря на то, что на стадионе тихо, поле большое, трава приятная, игроки чувствуют себя очень комфортно.

Здесь не Портсмут, там была небольшая арена, но атмосфера была потрясающей. Здесь же она немного тихая, энтузиазма особо не видно. Впрочем, футболистам нравится играть дома», – отметил Моуринью.