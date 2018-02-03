Гаттузо: «Милан» – не Брэд Питт. Мы должны быть также уродливы, как моя борода»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что лично отказался от приобретений в зимнее трансферное окно. Также специалист подчеркнул, что пока рано говорить о попадании «россонери» в Лигу чемпионов, поскольку команда находится даже не в зоне Лиги Европы.

«Я не хотел новых приобретений, потому что я твердо верю в эту команду. Клуб спрашивал у меня, нужно ли мне что-нибудь, но я всегда отвечал, что все в порядке.

Я знаю свои идеи и тяжелый труд своих игроков. Я не витаю в облаках и стараюсь поменьше читать о себе в прессе, потому что знаю, что нам предстоит пройти долгий путь.

Мы не должны забывать, как люди отзывались о нас всего шесть недель назад, иначе мы будем регрессировать. «Милан» – не Брэд Питт, мы должны продолжать быть такими же уродливыми, как я и моя борода, с темными кругами под глазами.

Я слышал разговоры о месте в Лиге чемпионов, но сейчас мы даже не в зоне Лиги Европы», – сказал Гаттузо.