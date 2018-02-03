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    Гаттузо: «Милан» – не Брэд Питт. Мы должны быть также уродливы, как моя борода»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что лично отказался от приобретений в зимнее трансферное окно. Также специалист подчеркнул, что пока рано говорить о попадании «россонери» в Лигу чемпионов, поскольку команда находится даже не в зоне Лиги Европы.

    «Я не хотел новых приобретений, потому что я твердо верю в эту команду. Клуб спрашивал у меня, нужно ли мне что-нибудь, но я всегда отвечал, что все в порядке.

    Я знаю свои идеи и тяжелый труд своих игроков. Я не витаю в облаках и стараюсь поменьше читать о себе в прессе, потому что знаю, что нам предстоит пройти долгий путь.

    Мы не должны забывать, как люди отзывались о нас всего шесть недель назад, иначе мы будем регрессировать. «Милан» – не Брэд Питт, мы должны продолжать быть такими же уродливыми, как я и моя борода, с темными кругами под глазами.

    Я слышал разговоры о месте в Лиге чемпионов, но сейчас мы даже не в зоне Лиги Европы», – сказал Гаттузо.

    Источник: Football Italia

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    03.02.2018 18:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 3 февраля 2018, 23:21

      Бородач))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      Illars 3 февраля 2018, 19:07

      маэстро метафор

      1
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 3 февраля 2018, 18:57

      Красивое высказывание...))

      1
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