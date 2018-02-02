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    Бывший игрок «Вест Хэма»: «Клубу не нужны чернокожие игроки»

    Бывший игрок «Вест Хэма» Диафра Сахо высказался о ситуации вокруг лондонского клуба. Ранее директор по комплектованию Тони Генри заявил, что клуб не будет подписывать игроков из Африки из-за их проблем с дисциплиной.

    «Они врут людям — говорят, будто я плохой, потому что у меня есть характер. Я лев, они боятся меня и теперь увидят, почему я покинул клуб.

    Покажите фанатам правду. Клубу не нужны чернокожие игроки, мы уходим один за другим. Удачи, фанаты «Вест Хэма», скоро мы увидим правду. Я верю в правосудие», — цитирует Independent слова Сахо из Snapchat.

    Напомним, что ранее «Вест Хэм» инициировал расследование и уволил Генри. В зимнее трансферное окно Сахо перешел в «Ренн»,

    Источник: Independent.co.uk

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    02.02.2018 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 февраля 2018, 04:36

      Раз лев,значит рычал, наверное громко, вот все и испугались...

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      Рейтинг: +223

      Cupota 3 февраля 2018, 00:31

      Ляяяя, какая знакомая песня "Это потому, что я черный, да?!"
      Отвечает белый повар: нет, Диафра, это потому что нап, который не забивает, никому не нужен. А ты, шоколадка, не забиваешь.

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