Бывший игрок «Вест Хэма»: «Клубу не нужны чернокожие игроки»

Бывший игрок «Вест Хэма» Диафра Сахо высказался о ситуации вокруг лондонского клуба. Ранее директор по комплектованию Тони Генри заявил, что клуб не будет подписывать игроков из Африки из-за их проблем с дисциплиной.

«Они врут людям — говорят, будто я плохой, потому что у меня есть характер. Я лев, они боятся меня и теперь увидят, почему я покинул клуб.

Покажите фанатам правду. Клубу не нужны чернокожие игроки, мы уходим один за другим. Удачи, фанаты «Вест Хэма», скоро мы увидим правду. Я верю в правосудие», — цитирует Independent слова Сахо из Snapchat.

Напомним, что ранее «Вест Хэм» инициировал расследование и уволил Генри. В зимнее трансферное окно Сахо перешел в «Ренн»,