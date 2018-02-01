«Вест Хэм» расследует высказывание сотрудника об отказе подписывать игроков из Африки

«Вест Хэм» расследует высказывание директора по комплектованию состава Тони Генри. Он заявил, что клуб не намерен подписывать африканских игроков.

«Мы не хотим подписывать африканцев. Причина? Нет причины. В этом нет ничего расистского. Просто иногда у них бывает плохое отношение к работе.

У нас были проблемы с Диафра Сахо. Когда такие игроки не попадают в состав, они творят хаос. Но мы не имеем ничего против африканской расы.

Смотрите, есть топовые игроки-африканцы. С ними нет никаких проблем. Но порой, если они не играют, они могут причинить много проблем. Так у нас было с Диафра. Он ушел. Замечательно. Здесь нет ничего личного.

Не считаю ли я это дискриминацией? По какому принципу? Нет, я не понимаю, что вы здесь пытаетесь найти. Есть замечательные игроки. Шейку Куяте, например. Он прекрасный, отличный игрок и хороший парень.

Но такие, как Сахо создают хаос. Он постоянно требовал новый контракт. Вот и все. Никаких дискриминаций.

Нам предлагали российских игроков. Но мне кажется, россияне не осваиваются в Англии. Или итальянцы — сколько итальянцев освоилось в Англии? У нас в клубе нет дискриминаций», — сказал Генри.