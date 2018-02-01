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  • «Вест Хэм» расследует высказывание сотрудника об отказе подписывать игроков из Африки

«Вест Хэм» расследует высказывание сотрудника об отказе подписывать игроков из Африки

1 февраля 2018, 13:14
5

«Вест Хэм» расследует высказывание директора по комплектованию состава Тони Генри. Он заявил, что клуб не намерен подписывать африканских игроков.

«Мы не хотим подписывать африканцев. Причина? Нет причины. В этом нет ничего расистского. Просто иногда у них бывает плохое отношение к работе.

У нас были проблемы с Диафра Сахо. Когда такие игроки не попадают в состав, они творят хаос. Но мы не имеем ничего против африканской расы.

Смотрите, есть топовые игроки-африканцы. С ними нет никаких проблем. Но порой, если они не играют, они могут причинить много проблем. Так у нас было с Диафра. Он ушел. Замечательно. Здесь нет ничего личного.

Не считаю ли я это дискриминацией? По какому принципу? Нет, я не понимаю, что вы здесь пытаетесь найти. Есть замечательные игроки. Шейку Куяте, например. Он прекрасный, отличный игрок и хороший парень.

Но такие, как Сахо создают хаос. Он постоянно требовал новый контракт. Вот и все. Никаких дискриминаций.

Нам предлагали российских игроков. Но мне кажется, россияне не осваиваются в Англии. Или итальянцы — сколько итальянцев освоилось в Англии? У нас в клубе нет дискриминаций», — сказал Генри.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Вест Хэм
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1517482753
Не знаете что делать с шоколадками? Отдайте их в Спартак!
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Михаил Шевченко
1517482850
Да у них просто менталитет такой,раньше вон сколько проблем было с бразильцами в России или Украине....просто люди живут в радость и иногда это мешает их футбольным качествам
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38 попугаев
1517484284
У меня здесь нет расовой дискриминации. Мне насрать на черножопых, на жидов, на макаронников и на латиносов. Вы все здесь — одинаково никчёмны.(с)
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BRO_football
1517486737
Не важно какого цвета твоя кожа, чем ты увлекаешься или какая у тебя ориентация, потому что я ненавижу всех одинаково. (с) Не расист
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rm4612
1517505119
"Мы не хотим подписывать африканцев. Причина? Нет причины. В этом нет ничего расистского." 1. Отсутствие причины - признак дурачины :) 2. Если это не расизм, то, по крайней мере, нацизм 3. Это право клуба - не подписывать тех, кто ему не нравится.
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