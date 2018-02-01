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    «Вест Хэм» расследует высказывание сотрудника об отказе подписывать игроков из Африки

    «Вест Хэм» расследует высказывание директора по комплектованию состава Тони Генри. Он заявил, что клуб не намерен подписывать африканских игроков.

    «Мы не хотим подписывать африканцев. Причина? Нет причины. В этом нет ничего расистского. Просто иногда у них бывает плохое отношение к работе.

    У нас были проблемы с Диафра Сахо. Когда такие игроки не попадают в состав, они творят хаос. Но мы не имеем ничего против африканской расы.

    Смотрите, есть топовые игроки-африканцы. С ними нет никаких проблем. Но порой, если они не играют, они могут причинить много проблем. Так у нас было с Диафра. Он ушел. Замечательно. Здесь нет ничего личного.

    Не считаю ли я это дискриминацией? По какому принципу? Нет, я не понимаю, что вы здесь пытаетесь найти. Есть замечательные игроки. Шейку Куяте, например. Он прекрасный, отличный игрок и хороший парень.

    Но такие, как Сахо создают хаос. Он постоянно требовал новый контракт. Вот и все. Никаких дискриминаций.

    Нам предлагали российских игроков. Но мне кажется, россияне не осваиваются в Англии. Или итальянцы — сколько итальянцев освоилось в Англии? У нас в клубе нет дискриминаций», — сказал Генри.

    Источник: Daily Mail

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    01.02.2018 13:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +115

      rm4612 1 февраля 2018, 20:11

      "Мы не хотим подписывать африканцев. Причина? Нет причины. В этом нет ничего расистского."
      1. Отсутствие причины - признак дурачины :)
      2. Если это не расизм, то, по крайней мере, нацизм
      3. Это право клуба - не подписывать тех, кто ему не нравится.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 февраля 2018, 15:05

      Не важно какого цвета твоя кожа, чем ты увлекаешься или какая у тебя ориентация, потому что я ненавижу всех одинаково.
      (с) Не расист

      -1
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 1 февраля 2018, 14:24

      У меня здесь нет расовой дискриминации. Мне насрать на черножопых, на жидов, на макаронников и на латиносов. Вы все здесь — одинаково никчёмны.(с)

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 февраля 2018, 14:00

      Да у них просто менталитет такой,раньше вон сколько проблем было с бразильцами в России или Украине....просто люди живут в радость и иногда это мешает их футбольным качествам

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 13:59

      Не знаете что делать с шоколадками? Отдайте их в Спартак!

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