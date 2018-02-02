Венгер: «Отпустил Жиру в «Челси», потому что он хочет больше играть и попасть на ЧМ-2018»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход Оливье Жиру в «Челси».

«Прежде всего, я очень ему признателен.

В последнее время было много информации о возможном трансфере Обамеянга (переход состоялся – прим. «Бомбардира»). У Оливье совсем недавно родился третий ребенок, поэтому вариант покинуть Лондон выглядел проблематично. «Челси» – наш конкурент, но это не повод отказывать им.

Его очень любили в раздевалке и всем клубе, но он хотел больше игрового времени, чтобы попасть в заявку на чемпионат мира. Поэтому я позволил трансферу состоятся», – сказал Венгер.

Жиру выступал за лондонский клуб на протяжении пяти с половиной лет. На его счету 105 голов в 253 матчах.