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    Дзюба и Новосельцев провели первую тренировку в «Арсенале»

    Взятые в аренду у санкт-петербургского «Зенита» футболисты тульского «Арсенала» Артем Дзюба и Иван Новосельцев провели первое тренировочное занятие в стане оружейников. Это случилось в турецком Белеке.

    «Разместившись в отеле, футболисты вскоре вышли на тренировку. Перед ее началом команда поприветствовала свежеиспеченных «канониров» Артема Дзюбу и Ивана Новосельцева, которые накануне подписали с клубом арендные соглашения.

    Можно с уверенностью говорить, что именитые игроки вписались в новый коллектив», – говорится в сообщении тульской пресс-службы.

    Игроки пробудут в Туле как минимум до лета.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    01.02.2018 23:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67296

      portero 2 февраля 2018, 11:59

      играть то в основе должны, если тренировались нормально
      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 2 февраля 2018, 07:14

      Не уверен я, что они возродятся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 февраля 2018, 00:30

      Неужели Новосельцев снова играть будет

      3
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