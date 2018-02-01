Дзюба и Новосельцев провели первую тренировку в «Арсенале»

Взятые в аренду у санкт-петербургского «Зенита» футболисты тульского «Арсенала» Артем Дзюба и Иван Новосельцев провели первое тренировочное занятие в стане оружейников. Это случилось в турецком Белеке.

«Разместившись в отеле, футболисты вскоре вышли на тренировку. Перед ее началом команда поприветствовала свежеиспеченных «канониров» Артема Дзюбу и Ивана Новосельцева, которые накануне подписали с клубом арендные соглашения.

Можно с уверенностью говорить, что именитые игроки вписались в новый коллектив», – говорится в сообщении тульской пресс-службы.

Игроки пробудут в Туле как минимум до лета.