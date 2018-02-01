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Дзюба и Новосельцев провели первую тренировку в «Арсенале»

1 февраля 2018, 23:08
3

Взятые в аренду у санкт-петербургского «Зенита» футболисты тульского «Арсенала» Артем Дзюба и Иван Новосельцев провели первое тренировочное занятие в стане оружейников. Это случилось в турецком Белеке.

«Разместившись в отеле, футболисты вскоре вышли на тренировку. Перед ее началом команда поприветствовала свежеиспеченных «канониров» Артема Дзюбу и Ивана Новосельцева, которые накануне подписали с клубом арендные соглашения.

Можно с уверенностью говорить, что именитые игроки вписались в новый коллектив», – говорится в сообщении тульской пресс-службы.

Игроки пробудут в Туле как минимум до лета.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Новосельцев Иван
Комментарии (3)
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XaXatyn
1517520642
Неужели Новосельцев снова играть будет
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lotsman
1517544890
Не уверен я, что они возродятся.
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portero
1517561941
играть то в основе должны, если тренировались нормально удачи
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