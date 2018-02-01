Кубок Испании. «Барселона» примет «Валенсию» в 1/2 финала

Сегодня состоится матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» примет «Валенсию». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».

В четвертьфинале турнира «Валенсия» прошла «Алавес» с общим счетом 4:3. «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

Матч «Барселона» – «Валенсия» начнется в 23:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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