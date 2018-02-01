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    Кубок Испании. «Барселона» примет «Валенсию» в 1/2 финала

    Сегодня состоится матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» примет «Валенсию». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу».

    В четвертьфинале турнира «Валенсия» прошла «Алавес» с общим счетом 4:3. «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

    Матч «Барселона» – «Валенсия» начнется в 23:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 22:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 1 февраля 2018, 19:27

      А сраный матч тв будет показывать мини-футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 1 февраля 2018, 17:30

      Главное не пропустить)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 1 февраля 2018, 15:25

      Барса заявила практически основу, так что Валенсии придется туго.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 1 февраля 2018, 15:21

      Немного поставлю на победу хозяев и обе забьют.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 1 февраля 2018, 15:14

      Хозяева постараются все решить в первой игре, как получится, буду смотреть.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2018, 14:32

      это будет битва !!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 14:23

      ВПЕРЁД ВАЛЕНСИЯ!!! Иначе будет не интересно.

      3
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