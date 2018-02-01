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    Жиру: «Я хотел перейти в «Челси» и никуда больше»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал свой трансфер из «Арсенала».

    «Самым важным для решения о переходе был разговор с главным тренером Антонио Конте. Я почувствовал, что он действительно заинтересован в моем переходе и действительно хочет работать со мной.

    Я хотел перейти в «Челси» и никуда больше. Я хотел играть больше и при этом остаться в Премьер-лиге. «Челси» — идеальный вариант, мне даже не нужно переезжать из Лондона.

    Мои амбиции — выигрывать трофеи. Поэтому я и играю в футбол. Я люблю соревнования и хочу побеждать снова и снова», — сказал Жиру.

    Напомним, что трансфере француза в «Челси» было объявлено вчера. Контракт рассчитан на полтора года.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.02.2018 14:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 февраля 2018, 18:53

      Думаю главное тут было...мне даже не нужно переезжать из Лондона.

      0
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 1 февраля 2018, 15:52

      и с детства мечтал играть только за челси! P.S Удачи Оливье!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 14:24

      Оливье обострит конкуренцию в атаке Челси

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 16:21

      У нас конкуренции давно уже нету,не смеши)))Даже Батшуаи отдали!!!

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 16:21

      Скучаю я по Дрогба...............

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