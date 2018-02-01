Жиру: «Я хотел перейти в «Челси» и никуда больше»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал свой трансфер из «Арсенала».

«Самым важным для решения о переходе был разговор с главным тренером Антонио Конте. Я почувствовал, что он действительно заинтересован в моем переходе и действительно хочет работать со мной.

Я хотел перейти в «Челси» и никуда больше. Я хотел играть больше и при этом остаться в Премьер-лиге. «Челси» — идеальный вариант, мне даже не нужно переезжать из Лондона.

Мои амбиции — выигрывать трофеи. Поэтому я и играю в футбол. Я люблю соревнования и хочу побеждать снова и снова», — сказал Жиру.

Напомним, что трансфере француза в «Челси» было объявлено вчера. Контракт рассчитан на полтора года.