Гол Эриксена в ворота «МЮ» был забит после нарушения правил

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыл счет в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0) уже на 11-й секунде. Данный мяч был забит после нарушения правил.

Главный арбитр встречи Андре Марринер не заметил, что нападающий лондонцев Гарри Кейн пересек центральную линию поля еще до того, как мяч был впервые введен в игру. Именно Кейн скинул мяч головой в штрафную, после чего Эриксен забил гол. Таким образом, Марринер засчитал гол ошибочно.