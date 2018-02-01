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  • Гол Эриксена в ворота «МЮ» был забит после нарушения правил

Гол Эриксена в ворота «МЮ» был забит после нарушения правил

1 февраля 2018, 08:51
15

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыл счет в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0) уже на 11-й секунде. Данный мяч был забит после нарушения правил.

Главный арбитр встречи Андре Марринер не заметил, что нападающий лондонцев Гарри Кейн пересек центральную линию поля еще до того, как мяч был впервые введен в игру. Именно Кейн скинул мяч головой в штрафную, после чего Эриксен забил гол. Таким образом, Марринер засчитал гол ошибочно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Эриксен Кристиан Кейн Гарри Марринер Андре
Комментарии (15)
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I_R_O_N_M_A_N
1517464463
Переигровка и отстранение до конца жизни от судейства!!! А если серьезно - МЮ вчера, как это ни печально, проиграл Шпорам по всем статьям...
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Павел Амурский
1517464599
Теперь это ничего не меняет.
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ALeX-161-rus
1517464764
Никто не мешал игрокам МЮ бежать за ним,а не воробьев считать.
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FanatSerj
1517465934
там еще 8-мь человек МЮ ближе к воротам были. Это все же оффсайд не засчитанный в штрафной, но да отмазываться можно.
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Psih86
1517467438
Поплачте,поплачте это в стиле Моуриньо!
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zigbert
1517467638
Как говорил один известный тренер"Результат на табло".
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cska-62
1517468346
Да, конечно... А ещё "шпоры" на 7,5 секунд опоздали с выходом на футбольное поле, судья на 22 секунды дал стартовый свисток позже запланированного времени, а у одного из футболистов победителей в трусы был вшит секретный талисман... Короче, результат аннулировать! Сплошные нарушения, на него повлиявшие! Лучше ли бы задумались над тем, как сегодня исполняются пенальти! Практически все вратари действуют с нарушением правил, начиная движение до удара! И совершенно безнаказанно! Ещё в 70-ые - 80-ые годы при отражении пенальти с таким нарушением правил, пенальти перебивался. Сегодня подобное встречается крайне редко!
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Sanni333
1517474754
ахаххахааххах. Это не Маур случайно так решил мазануться за безвольную игру своей команды )))))
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cska-62
1517479016
И уж совсем смешно то, что по картинке ничего не определить. Был ли дан стартовый свисток, было ли касание мяча в центре поля, когда Кейн проявил проворность, совершенно непонятно! Не представляю, кому всё это горлопанство нужно! Когда есть не только грубые судейские ошибки, но и откровенные подсуживания блатным командам! Привет судье Рокки - автору судейского хет-трика в пользу "Ювентуса" в ворота "Ромы"! Подобного я за скоро уже полвека не видел!
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Sedoi_Goblin
1517484716
Когда забивают на 11-й секунде даже не особо интересно с нарушением мяч забит,без нарушения...Тут к команде в целом и к защите в частности вопросов много... В носу ковыряли?
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