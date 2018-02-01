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    Гол Эриксена в ворота «МЮ» был забит после нарушения правил

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыл счет в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0) уже на 11-й секунде. Данный мяч был забит после нарушения правил.

    Главный арбитр встречи Андре Марринер не заметил, что нападающий лондонцев Гарри Кейн пересек центральную линию поля еще до того, как мяч был впервые введен в игру. Именно Кейн скинул мяч головой в штрафную, после чего Эриксен забил гол. Таким образом, Марринер засчитал гол ошибочно.

    Источник: Twitter

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    01.02.2018 08:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 1 февраля 2018, 20:03

      команды в красном вчера просто не было на поле...Мауру стоит задуматься над своими тактическими решениями,которые не дают необходимого результата...видно это невооруженным глазом...об этом также говорит не выход Шоу,не выход Эрреры в старте,выход Санчеза,которого никто не видел на поле,ибо ставить его надо было правым вингером,выход Феллаини против быстрой агрессивной команды и не выход Рэшфорда в начале второго тайма после невнятной игры Марсика!!!результат на лицо(

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 февраля 2018, 19:33

      Надо было мю в воротах стоять 12ом, в лучших традициях интера.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 февраля 2018, 15:02

      это не оправдание

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 1 февраля 2018, 14:31

      Когда забивают на 11-й секунде даже не особо интересно с нарушением мяч забит,без нарушения...Тут к команде в целом и к защите в частности вопросов много... В носу ковыряли?

      3
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      Рейтинг: +20

      Croissant 1 февраля 2018, 14:15

      это все мелочи, если так судить то можно до каждого гола ********* подобными мелочами.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 февраля 2018, 12:56

      И уж совсем смешно то, что по картинке ничего не определить. Был ли дан стартовый свисток, было ли касание мяча в центре поля, когда Кейн проявил проворность, совершенно непонятно! Не представляю, кому всё это горлопанство нужно! Когда есть не только грубые судейские ошибки, но и откровенные подсуживания блатным командам! Привет судье Рокки - автору судейского хет-трика в пользу "Ювентуса" в ворота "Ромы"! Подобного я за скоро уже полвека не видел!

      1
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 1 февраля 2018, 11:45

      ахаххахааххах. Это не Маур случайно так решил мазануться за безвольную игру своей команды )))))

      2
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      Рейтинг: +67296

      portero 1 февраля 2018, 10:06

      да уж... дешевые отмазки

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 февраля 2018, 09:59

      Да, конечно... А ещё "шпоры" на 7,5 секунд опоздали с выходом на футбольное поле, судья на 22 секунды дал стартовый свисток позже запланированного времени, а у одного из футболистов победителей в трусы был вшит секретный талисман...
      Короче, результат аннулировать! Сплошные нарушения, на него повлиявшие!

      Лучше ли бы задумались над тем, как сегодня исполняются пенальти! Практически все вратари действуют с нарушением правил, начиная движение до удара! И совершенно безнаказанно! Ещё в 70-ые - 80-ые годы при отражении пенальти с таким нарушением правил, пенальти перебивался. Сегодня подобное встречается крайне редко!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 февраля 2018, 09:47

      Как говорил один известный тренер"Результат на табло".

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