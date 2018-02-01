Гол Эриксена в ворота «МЮ» был забит после нарушения правил

команды в красном вчера просто не было на поле...Мауру стоит задуматься над своими тактическими решениями,которые не дают необходимого результата...видно это невооруженным глазом...об этом также говорит не выход Шоу,не выход Эрреры в старте,выход Санчеза,которого никто не видел на поле,ибо ставить его надо было правым вингером,выход Феллаини против быстрой агрессивной команды и не выход Рэшфорда в начале второго тайма после невнятной игры Марсика!!!результат на лицо(
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыл счет в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0) уже на 11-й секунде. Данный мяч был забит после нарушения правил.
Главный арбитр встречи Андре Марринер не заметил, что нападающий лондонцев Гарри Кейн пересек центральную линию поля еще до того, как мяч был впервые введен в игру. Именно Кейн скинул мяч головой в штрафную, после чего Эриксен забил гол. Таким образом, Марринер засчитал гол ошибочно.
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— The Football Pools (@footballpools) 31 января 2018 г.