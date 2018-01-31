ESPN: Озил отказал «МЮ», «ПСЖ» и китайскому клубу, который предлагал 25 миллионов в год

Сегодня «Бомбардир» писал о продлении Месутом Озилом контракта с «Арсеналом». Игрок сборной Германии останется в клубе как минимум на три с половиной года.

Согласно ESPN, ради договора с лондонским клубом 29-летний хавбек отклонил предложения «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и клуба китайской Суперлиги. Сообщается, что китайская сторона предлагала футболисту контракт с годовой зарплатой в 25 миллионов евро.

Озил выступает за «канониров» с сентября 2013 года, когда «Арсенал» выкупил его трансфер у «Реала» за 47 миллионов. В составе команды Арсена Венгера он по три раза выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны.

Статистика Озила в нынешнем сезоне – четыре гола и семь результативных передач в 21 матче всех соревнований.