ВВС: Озил продлил контракт с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» смог договориться с Месутом Озилом по продлению контракта. Как сообщается, футболист согласовал условия соглашения, рассчитанного до 2021 года. Теперь зарплата хавбека составит 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В результате Озил стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Футболист в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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