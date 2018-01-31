Дзюба: «Сдерживаю эмоции. Мое дело теперь — меньше говорить и все доказывать на поле»

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Арсенал». Питерцы отдали игрока в аренду до конца текущего сезона.

«Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место — это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают.

Мое дело теперь — меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200%.

Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.

Очень соскучился по футболу. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде», – сказал Дзюба.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.