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  • Дзюба: «Сдерживаю эмоции. Мое дело теперь — меньше говорить и все доказывать на поле»

Дзюба: «Сдерживаю эмоции. Мое дело теперь — меньше говорить и все доказывать на поле»

31 января 2018, 17:30
51

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Арсенал». Питерцы отдали игрока в аренду до конца текущего сезона.

«Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место — это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают.

Мое дело теперь — меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200%.

Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Болельщики любят команду, всячески ее поддерживают. Это здорово.

Очень соскучился по футболу. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде», – сказал Дзюба.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (51)
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Taps
1517409232
Вот и не болтай, а доказывай что ты можешь играть. Пусть Манчини локти кусает ...
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Чикомас
1517409607
Попроси, чтоб купили Халка. В паре с ним у вас хорошо получалось. Халк целился тебе в голову, и от неё в ворота. Как в бильярде...
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"supermax"
1517409980
лааадненько уж....доказал уже все, все сыты
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Полная Канистра
1517410267
каких там 200% если у тебя привычка стоять у ворот и ждать
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ROSTOV SUPER
1517410944
Ну все , Зюба планку поставил , осенью Арсенал будет в ЛЕ , а Зюба - почетным гражданином Тулы !
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VVM1964
1517412107
Мечты сбываются - поближе к пряникам и самоварам .
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OfaZavr
1517412849
вот давно нужно было не болтать а делом заниматься глядишь не оказался бы в таком положении)
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zigbert
1517412952
А доказывать придется,иначе конец карьере.
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Сильвербой
1517413885
Ты еще в состав попади!!!
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lekseij2007
1517422231
Булыкин, погребняк, дзюба...
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