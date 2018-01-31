L’Equipe: Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» три недели назад

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поставил свою подпись под контрактом с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает L’Equipe. По информации источника, это случилось около трех недель назад.

Действующее соглашение шведа с «МЮ» рассчитано до июня 2018 года. Пока не сообщается, когда 36-летний футболист присоединится к своему новому клубу – в марте или по окончании контракта с англичанами.

Известно, что Ибрагимович может стать в «Лос-Анджелес Гэлакси» самым высокооплачиваемым игроком лиги с окладом 7,7 миллиона долларов в год.