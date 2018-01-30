Гвардиола: «Ляпорт? Мы хотели подписать его летом, но сделали это сейчас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер защитника Эмерика Ляпорта.

«Мы хотели подписать центрального защитника летом, но так как нам предстоит много игр, мы решили подписать его сейчас. Мы облегчили себе летнюю трансферную кампанию.

Готов ли Ляпорт? Да, он в форме, в последнее время он выходил на поле. Конечно, нужно время на адаптацию. АПЛ специфична во многом, но он умный игрок, он сможет приспособиться.

В Премьер-лиге бывает непросто даже англичанам, но мы будем терпеливы. Он пришел к нам не на три месяца, а на четыре, пять лет», — сказал Гвардиола.

Напомним, что для трансфера в «Сити» игрок расторг контракт с «Атлетиком» и выплатил 63 миллиона евро отступных.