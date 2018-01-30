«Челси» предложил «Арсеналу» включить Луиса в сделку по Жиру

«Челси», заинтересованный в услугах нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, предложил «канонирам» включить в трансфер француза защитника Давида Луиса.

Сообщается, что главный тренер красно-белых Арсен Венгер хочет видеть бразильца в команде.

Ранее появилась информация, что «Арсенал» отказал синим в продаже Жиру и «Челси» сосредоточил свое внимание на форварде «Суонси» Фернандо Льоренте.

В нынешнем сезоне Жиру провел 25 матчей и забил семь голов. Луис принял участие в 16-ти встречах, отметившись двумя голами.