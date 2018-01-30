Лемар останется в «Монако» до конца сезона

Полузащитник «Монако» Тома Лемар этой зимой останется в нынешнем клубе.

«Лемар на 100 процентов останется в «Монако» до конца сезона. Это случится, даже если «Ливерпуль» или «Арсенал» готовы будут сделать нам очень щедрое предложение.

Мы ответим отрицательно, так как у нас есть определенные цели. «Монако» не добьется успеха без таких игроков, как он», – рассказал вице-президент клуба Вадим Васильев.

В текущем сезоне Лемар провел 22 матча за «Монако» во всех турнирах, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи.