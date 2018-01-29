Пайет не советует Неймару переезжать в АПЛ из-за грубости игроков в Англии

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет предостерег нападающего «ПСЖ» Неймара от переезда в Англию. Как заявил француз, игрокам, которые обладают хорошим дриблингом, в АПЛ часто достается по ногам.

Ранее СМИ сообщили, что бразилец может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

«Лучше вообще не играть в Англии! Думаю, тренер каждой команды, против которой играет Неймар, говорит своим футболистам, чтобы они сосредоточились на нем.

К несчастью, он получает такие удары, которые заставляют его терять ритм, потому что это один из способов остановить его. Он является жертвой своего таланта.

Это случается и с другими игроками, такими, как Флориан Товен и Набиль Фекир. Все игроки, которые являются специалистами по дриблингу, подвергаются ударам по ногам», – сказал Пайет.