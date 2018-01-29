Гомес: «Все знают, что если дать Салаху несколько ярдов пространства, то он создаст проблемы кому угодно»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высоко отозвался о своем партнере по команде нападающем Мохамеде Салахе. По мнению англичанина, форвард сборной Египта доказал, что является футболистом мирового класса.

«У него репутация, которой все опасаются. Все знают, что, если дать ему несколько ярдов свободного пространства, это обернется для них проблемой.

Это огромный бонус для нас, и это показали несколько контратак в этом сезоне, после которых «Ливерпуль» забивал. Это другая сторона игры, которая может помочь нашей команде стать лучше.

Мохамед искренне любит футбол, и он не сможет перестать забивать. Приятно играть рядом с ним на правом фланге: вы снабжаете его мячом и позволяете ему делать то, что он делает.

Он является выдающимся игроком для нас, я думаю, он будет продолжать забивать, как он это умеет, потому что это не просто везение – это его способность и нацеленность на гол.

Когда вы отдаете ему мяч, в девяти из десяти случаев он или что-то создаст, или сохранит его. Он – футболист мирового класса и он это доказал», – сказал Гомес.

В нынешнем сезоне Салах провел 32 матча, забил 25 голов и сделал девять результативных передач.