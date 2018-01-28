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  • Манчини: «В десяти оставшихся матчах РФПЛ «Зенит» надеется забить 30 голов»

Манчини: «В десяти оставшихся матчах РФПЛ «Зенит» надеется забить 30 голов»

28 января 2018, 21:05
34

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы в товарищеском матче над «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1) признался, что доволен тем, как команда провела второй сбор в ОАЭ. Итальянский специалист также рассказал о цели сине-бело-голубых на заключительную часть сезона.

– Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?

– Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки.

– Вы второй матч подряд используете Далера Кузяева на правом фланге обороны. Почему так?

– Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера – использовать Далера на позиции защитника.

– 14:2 – разница забитых и пропущенных. Это то, на что вы рассчитывали и то, чего вы хотели? Как оцените результат?

– В десяти оставшихся десяти матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление.

Напомним, что по итогам 20-ти туров чемпионата России «Зенит» отстает от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Манчини Роберто
Комментарии (34)
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portero
1517164008
взял две нормы.. за 20 матчей 31 гол , а тут за 10 игр 30 голов верится с трудом
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Тraumtanzеr
1517164051
Вызовите ему уже скорую, совсем ипалнулся.
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insider_retro
1517165497
Один забивной форвард ушёл, задачу поставленную тренером не выполнил. Кто план выполнит?
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APchelov
1517166149
Да хотя бы 10 мячей. Но. 30 очей )
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Munez89
1517166170
Ну пусть в 21 туре побеждают 30:0, а дальше сосут
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Полная Канистра
1517166424
губу раскатал
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kursk2014
1517167612
в контрольных зенит наигрывал два состава включая молодежь прессинг быстрый переход от обороны и Заболотный вписался и играл с лидерами чемпионатов.А вот что наигрывали Цска Спартак неизвестно замен нет скорости нет -приехали отдохнуть на море от трудного сезона.
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Bivaliy67
1517174519
Главное при этом не пропустить 60.)
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rammax fcsm
1517180212
урвал народных денежек, и вали, собака...
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woyser
1517186500
Это надо постараться. Возможно отстранение некоторых, ранее основных и якобы не заменимых игроков, заставит задуматься остальных и они начнут подходить к делу более ответственно. Нюансов то много, тут ведь всё зависит и от того в какой форме подойдут соперники, и как заиграют новобранцы клуба, в каком психологическом состоянии будет вся команда. Чтож будем с нетерпением ждать начала весенней стадии чемпионата. Лично мне кажется, что потолок максимум 20 мячей.
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