Манчини: «В десяти оставшихся матчах РФПЛ «Зенит» надеется забить 30 голов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы в товарищеском матче над «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1) признался, что доволен тем, как команда провела второй сбор в ОАЭ. Итальянский специалист также рассказал о цели сине-бело-голубых на заключительную часть сезона.

– Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?

– Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки.

– Вы второй матч подряд используете Далера Кузяева на правом фланге обороны. Почему так?

– Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера – использовать Далера на позиции защитника.

– 14:2 – разница забитых и пропущенных. Это то, на что вы рассчитывали и то, чего вы хотели? Как оцените результат?

– В десяти оставшихся десяти матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление.

Напомним, что по итогам 20-ти туров чемпионата России «Зенит» отстает от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.