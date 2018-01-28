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  • Кришито: «Вряд ли Россия выиграет ЧМ, но из группы выйти должна» 

Кришито: «Вряд ли Россия выиграет ЧМ, но из группы выйти должна» 

28 января 2018, 16:40
13

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

«Считаю, что у россиян сильная и крепкая сборная, но надо быть честным, вряд ли они выиграют турнир. Но из группы они должны выходить, а там, как вы знаете, в каждом матче может случиться что угодно. Россияне могут сыграть просто великолепно и победить практически любую команду.

Невыход сборной Италии на ЧМ? Расстроен был не только я, расстроены были все итальянцы, миллионы человек, потому что никто не мог представить чемпионат мира без участия итальянцев. Но это урок, который надо усвоить, нужно сделать работу над ошибками, чтобы попасть на чемпионат Европы. А в отсутствие итальянцев, безусловно, буду поддерживать на турнире российскую сборную», — сказал Кришито.

Сборная России сыграет в группе А. Ее соперниками будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Зенит Кришито Доменико
Комментарии (13)
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kvm5
1517146980
реальный прогноз
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dinar7777dinar
1517148133
доменико ты это кокорину расскажи с дзюбой чтобы понимали что они не футболисты !!
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Сильвербой
1517148383
Доменико, не думаю что худший рейтинг среди всех команд-участниц ЧМ, есть показатель сильной и крепкой команды!!! Нам остается только ждать чуда, но в душе мы все прекрасно понимаем что будет на самом деле!
Ответить
insider_retro
1517148769
Вежливо, по существу и доброжелательно! Капитан на поле, молоток по жизни!
Ответить
Promes37
1517149969
Спасибо КЭП!)
Ответить
Розарио Агро
1517150119
Назло всем возьмёт и выиграет! )
Ответить
multi1984
1517151027
До банального лучше понимать,что последнее место в группе наше. И искренне радоваться любым успехам нашей пьюще-куряще-гуляющей бригады )))
Ответить
upiter622
1517151525
Ну хотя бы третье место,нам много не надо!)))
Ответить
OfaZavr
1517154418
молодец, без лести и подхалимства честно ответил.
Ответить
Spartak 777
1517168031
Если выйдем из группы уже приемлимый результат будет, главное не обкакаться , а то будет потом....Ваши ожидания это ваши проблемы (с) А.Аршавин " Цитаты великих людей "
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