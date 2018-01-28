Кришито: «Вряд ли Россия выиграет ЧМ, но из группы выйти должна» 

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

«Считаю, что у россиян сильная и крепкая сборная, но надо быть честным, вряд ли они выиграют турнир. Но из группы они должны выходить, а там, как вы знаете, в каждом матче может случиться что угодно. Россияне могут сыграть просто великолепно и победить практически любую команду.

Невыход сборной Италии на ЧМ? Расстроен был не только я, расстроены были все итальянцы, миллионы человек, потому что никто не мог представить чемпионат мира без участия итальянцев. Но это урок, который надо усвоить, нужно сделать работу над ошибками, чтобы попасть на чемпионат Европы. А в отсутствие итальянцев, безусловно, буду поддерживать на турнире российскую сборную», — сказал Кришито.

Сборная России сыграет в группе А. Ее соперниками будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.