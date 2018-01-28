Мойес — о плевке Масуаку в соперника: «Он хороший парень, но если ты сделал такое, то получишь наказание»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал эпизод матча 1/16 финала Кубка Англии против «Уигана» (0:2), когда защитник «молотобойцев» Артур Масуаку плюнул в игрока соперника Ника Пауэлла.

«То, что сделал Артур, отвратительно. Он заслужил все, что получил за этот поступок, и он также получит что-то от нас. Это неприемлемо, абсолютно неприемлемо.

Арбитр не видел этого и не мог увидеть. Так что он удалил Артура из-за реакции футболистов. Решение было верным, у меня нет сомнений.

Я не ожидал такого от Артура. Он нравится нам, он хороший парень. Мне нравилось, как он играл, не думаю, что от него можно было ожидать такого. Но если ты сделал такое, то ты получишь наказание», — сказал Мойес.

Игроку грозит дисквалификация до шести матчей.