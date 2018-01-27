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    Губернатор Тульской области: «Арсенал» ведет переговоры по Дзюбе, но об их исходе пока рано говорить»

    Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подтвердил информацию, что «Арсенал» ведет переговоры с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Ранее форвард не полетел на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ и сейчас тренируется в составе «Зенита-2».

    «Если это вдруг случится, то, конечно, это будет усилением для «Арсенала». Но есть вещи, которые я не могу раскрывать. Дзюба – высокооплачиваемый игрок. Понятно, что таких денег, которые он получал в «Зените», у нас нет.

    Я слышал об этом, дыма без огня не бывает. Переговоры ведутся, но об их исходе говорить пока рано. Конечно, мы над этим работаем. Сейчас будет второй круг, и мы хотим усилиться, и все для этого делаем. Денег для этого у нас не так много, но они заложены», – сказал Дюмин.

    В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х встречах, отметившись двумя мячами и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2018 14:25
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 18:43

      как бы его переход не обернулся наоборот не усилением а обузой и тормозом команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 27 января 2018, 15:45

      Основная тема переговоров - кто и как будет оплачивать полено !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2018, 15:21

      вам ещё надо игрока что бы ему на бошку навешивал мячи с игры от него хрен гола дождёшься

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 27 января 2018, 15:09

      дзюба символ неудачи во всех командах

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > борманбек 27 января 2018, 16:54

      Что верно то верно,неудачи за ним следуют тенью.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +818

      diktatop 27 января 2018, 15:01

      арсенал и уфа фарм клубы зиньки?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 27 января 2018, 14:50

      Губернатор Тульской области должен заниматься проблемами Тульской области во всех сферах жизни населения.Но такое впечатление "губер" озабочен лишь тем, будет играть Дзюба за Тулу или нет, даже "народную денюшку" для этого отложил,ну просто "КРАЗАВЧИК"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 27 января 2018, 14:48

      подождем...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      лёха м 27 января 2018, 14:42

      деградация полная.без ***** ни чего не может.на пенсию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 27 января 2018, 14:38

      "Губернаторы смогут собирать валежник для собственных команд" - так, видимо, воспринял одну из законодательных инициатив последнего времени "народный избранник.

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 27 января 2018, 14:38

      Учитывая, кем был Дюмин до губернаторства, то очевиден успех всех акций, которыми он руководит!
      Его осведомлённость по этой ситуации говорит о серьёзных намерениях!

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