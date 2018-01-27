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  • Губернатор Тульской области: «Арсенал» ведет переговоры по Дзюбе, но об их исходе пока рано говорить»

Губернатор Тульской области: «Арсенал» ведет переговоры по Дзюбе, но об их исходе пока рано говорить»

27 января 2018, 14:25
12

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подтвердил информацию, что «Арсенал» ведет переговоры с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Ранее форвард не полетел на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ и сейчас тренируется в составе «Зенита-2».

«Если это вдруг случится, то, конечно, это будет усилением для «Арсенала». Но есть вещи, которые я не могу раскрывать. Дзюба – высокооплачиваемый игрок. Понятно, что таких денег, которые он получал в «Зените», у нас нет.

Я слышал об этом, дыма без огня не бывает. Переговоры ведутся, но об их исходе говорить пока рано. Конечно, мы над этим работаем. Сейчас будет второй круг, и мы хотим усилиться, и все для этого делаем. Денег для этого у нас не так много, но они заложены», – сказал Дюмин.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х встречах, отметившись двумя мячами и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (12)
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APchelov
1517052776
Кто у нас ещё по дзюбе не высказывался? Ждём заявлений из Кремля. Пора бы уже и им подключиться
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insider_retro
1517053081
Учитывая, кем был Дюмин до губернаторства, то очевиден успех всех акций, которыми он руководит! Его осведомлённость по этой ситуации говорит о серьёзных намерениях!
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Eddyson
1517053123
"Губернаторы смогут собирать валежник для собственных команд" - так, видимо, воспринял одну из законодательных инициатив последнего времени "народный избранник.
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пряник929
1517053720
подождем...
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fanchik
1517053849
Губернатор Тульской области должен заниматься проблемами Тульской области во всех сферах жизни населения.Но такое впечатление "губер" озабочен лишь тем, будет играть Дзюба за Тулу или нет, даже "народную денюшку" для этого отложил,ну просто "КРАЗАВЧИК"
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diktatop
1517054461
арсенал и уфа фарм клубы зиньки?
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борманбек
1517054960
дзюба символ неудачи во всех командах
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Полная Канистра
1517055667
вам ещё надо игрока что бы ему на бошку навешивал мячи с игры от него хрен гола дождёшься
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Catastrofa
1517057112
Основная тема переговоров - кто и как будет оплачивать полено !
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OfaZavr
1517067829
как бы его переход не обернулся наоборот не усилением а обузой и тормозом команды.
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