Губернатор Тульской области: «Арсенал» ведет переговоры по Дзюбе, но об их исходе пока рано говорить»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подтвердил информацию, что «Арсенал» ведет переговоры с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Ранее форвард не полетел на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ и сейчас тренируется в составе «Зенита-2».

«Если это вдруг случится, то, конечно, это будет усилением для «Арсенала». Но есть вещи, которые я не могу раскрывать. Дзюба – высокооплачиваемый игрок. Понятно, что таких денег, которые он получал в «Зените», у нас нет.

Я слышал об этом, дыма без огня не бывает. Переговоры ведутся, но об их исходе говорить пока рано. Конечно, мы над этим работаем. Сейчас будет второй круг, и мы хотим усилиться, и все для этого делаем. Денег для этого у нас не так много, но они заложены», – сказал Дюмин.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х встречах, отметившись двумя мячами и одной результативной передачей.