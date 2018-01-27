Ширер: «Удивлен, что Обамеянг хочет перейти в «Арсенал»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер удивлен желанием нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга перебраться в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «канониры» готовы предложить за габонца 44 миллиона фунтов стерлингов, однако «шмели» хотят получить за форварда 60 миллионов.

«Удивлен ли я тем, что Обамеянг хочет перейти в «Арсенал»? Да, особенно, если посмотреть на его бомбардирские рекорды.

Ему 28 лет, по слухам у него нет отступных в контракте. Это ситуация мне непонятна, тем более, если взглянуть на количество клубов, которым нужен забивной форвард. Его стоимость составляет 40-50 миллионов фунтов стерлингов, что по сегодняшним меркам относительно дешево для игрока с его статистикой.

Я очень удивлен, что он собирается в «Арсенал», потому что «канониры» не играют в Лиге чемпионов. Но они уже приобрели Мхитаряна, и если им удастся подписать Обамеянга, это будет приличным трансферным окном для них», – сказал Ширер.