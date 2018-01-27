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    Ширер: «Удивлен, что Обамеянг хочет перейти в «Арсенал»

    Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер удивлен желанием нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга перебраться в «Арсенал».

    Ранее сообщалось, что «канониры» готовы предложить за габонца 44 миллиона фунтов стерлингов, однако «шмели» хотят получить за форварда 60 миллионов.

    «Удивлен ли я тем, что Обамеянг хочет перейти в «Арсенал»? Да, особенно, если посмотреть на его бомбардирские рекорды.

    Ему 28 лет, по слухам у него нет отступных в контракте. Это ситуация мне непонятна, тем более, если взглянуть на количество клубов, которым нужен забивной форвард. Его стоимость составляет 40-50 миллионов фунтов стерлингов, что по сегодняшним меркам относительно дешево для игрока с его статистикой.

    Я очень удивлен, что он собирается в «Арсенал», потому что «канониры» не играют в Лиге чемпионов. Но они уже приобрели Мхитаряна, и если им удастся подписать Обамеянга, это будет приличным трансферным окном для них», – сказал Ширер.

    Источник: Tribalfootball

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    27.01.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -48

      Tigerss 27 января 2018, 15:54

      Ширер может идти нах, деревянный даун, который 10 лет назад, орал что порвёт Арсенал, в итоге его пустили ниже плинтуса, Пирес, Анри и Виера

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 27 января 2018, 13:43

      Все удивлялись твоему переходу из Блэкберна в Ньюкасл....)))

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > Superviser77 27 января 2018, 16:24

      кто это чему удивлялся???????

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