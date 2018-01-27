Райт: «Меня стало немного подташнивать, когда я увидел Санчеса в футболке «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Арсенал» Йан Райт переживает по поводу ухода нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». По словам ветерана, ему было непросто видеть чилийца в футболке «красных дьяволов».

Форвард дебютировал за манкунианцев в матче 1/16 Кубка Англии против «Йовила» (4:0).

«Меня немного подташнивало при этом, если быть совсем уж честным.

Уже все произошло, и это стыдно видеть. Но этот новая глава для Санчеса.

Я не знаю, что сказать. Все еще свежо и до сих пор болит», – сказал Райт.