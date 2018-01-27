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    Райт: «Меня стало немного подташнивать, когда я увидел Санчеса в футболке «Манчестер Юнайтед»

    Легенда «Арсенал» Йан Райт переживает по поводу ухода нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». По словам ветерана, ему было непросто видеть чилийца в футболке «красных дьяволов».

    Форвард дебютировал за манкунианцев в матче 1/16 Кубка Англии против «Йовила» (4:0).

    «Меня немного подташнивало при этом, если быть совсем уж честным.

    Уже все произошло, и это стыдно видеть. Но этот новая глава для Санчеса.

    Я не знаю, что сказать. Все еще свежо и до сих пор болит», – сказал Райт.

    Источник: Tribalfootball

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    27.01.2018 12:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25

      Какеручики 27 января 2018, 15:49

      чет в хоккее это не спасает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 27 января 2018, 14:59

      Если в Футболе ввести потолок ЗП и потолок трансферной стоимости, то было бы меньше шлюх которые бегают из одной команды в другую только за деньгами. Как было хорошо раньше - великие игроки играли за одну команду много лет и футбол был спортом, а не пиаром и отмыванием денег арабскими шейхами как сейчас

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Loxxam 27 января 2018, 16:32

      Санчес чилиец и ему насрать на англичан он поиграл в Барсе потом в Арсенале теперь в МЮ а заработав денег и может быть титулов спокойно уедет домой или Китай обеспечив себе дальнейшее сосуществование и так действует 999 человек из тысячи патриотизмом сыт не будешь и что стало с патриотом Гиггсом его взяли и ушли вообще из МЮ да примеров таких уйма

      -1
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      Рейтинг: +43

      MU777 > Garrincha58 28 января 2018, 15:38

      Кого взяли и ушли?)) Райна Гиггза?))
      Дружище, ты с головой дружишь? Он играл до 40 лет!

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 27 января 2018, 14:03

      Да забей

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 27 января 2018, 13:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      МЮ не в АПЛ, не в ЛЧ не в Кубке АПЛ ловить уже нечего, ну вот кубок ФА можно и то там щас 1/16 и мелочи поподаются, может в 1/4 уже их не будет)))

      -5
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      Рейтинг: +906

      Football06 27 января 2018, 13:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наверно Санчеса пошёл ха трофеями, но если МЮ тратит бешеные деньги на трансферы,но откуда знать что в сл году уже 30-ий Санчес сядет на лавку? И в этом году думаю трофеев у Арсенала будет больше, ну по крайней мере в финале против Сити можно побороться хотя думаю Гвардиола там сделает как надо

      -4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 27 января 2018, 12:45

      А от Венгера с его стабильность Райта не тошнит?
      Борись Арсенал за титулы многие игроки бы оставались,а так чего там ждать?
      Нет перспектив,развития,амбиции только на бумаге...нужно что то кардинально менять в клубе

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