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  • Райт: «Меня стало немного подташнивать, когда я увидел Санчеса в футболке «Манчестер Юнайтед»

Райт: «Меня стало немного подташнивать, когда я увидел Санчеса в футболке «Манчестер Юнайтед»

27 января 2018, 12:37
10

Легенда «Арсенал» Йан Райт переживает по поводу ухода нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». По словам ветерана, ему было непросто видеть чилийца в футболке «красных дьяволов».

Форвард дебютировал за манкунианцев в матче 1/16 Кубка Англии против «Йовила» (4:0).

«Меня немного подташнивало при этом, если быть совсем уж честным.

Уже все произошло, и это стыдно видеть. Но этот новая глава для Санчеса.

Я не знаю, что сказать. Все еще свежо и до сих пор болит», – сказал Райт.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Санчес Алексис
Комментарии (10)
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Михаил Шевченко
1517046303
А от Венгера с его стабильность Райта не тошнит? Борись Арсенал за титулы многие игроки бы оставались,а так чего там ждать? Нет перспектив,развития,амбиции только на бумаге...нужно что то кардинально менять в клубе
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Football06
1517048826
Наверно Санчеса пошёл ха трофеями, но если МЮ тратит бешеные деньги на трансферы,но откуда знать что в сл году уже 30-ий Санчес сядет на лавку? И в этом году думаю трофеев у Арсенала будет больше, ну по крайней мере в финале против Сити можно побороться хотя думаю Гвардиола там сделает как надо
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Football06
1517048887
МЮ не в АПЛ, не в ЛЧ не в Кубке АПЛ ловить уже нечего, ну вот кубок ФА можно и то там щас 1/16 и мелочи поподаются, может в 1/4 уже их не будет)))
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Axe111
1517051003
Да забей
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Loxxam
1517054345
Если в Футболе ввести потолок ЗП и потолок трансферной стоимости, то было бы меньше шлюх которые бегают из одной команды в другую только за деньгами. Как было хорошо раньше - великие игроки играли за одну команду много лет и футбол был спортом, а не пиаром и отмыванием денег арабскими шейхами как сейчас
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Какеручики
1517057372
чет в хоккее это не спасает...
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