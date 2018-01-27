Daily Star: Луис решил не покидать «Челси», так как верит в уход Конте

Куда смотрело руководство Челси?!
После СМС Косте было уже понятно что свой авторитет Конте потерял....И нужно было не Косту сплавлять ,а недомужика Конте.
Защитник Давид Луис отказался от намерения покинуть «Челси». Как сообщается, данное решение бразильца связано с тем, что он уверен в уходе летом из клуба главного тренера Антонио Конте.
У Луиса в начале нынешнего сезона испортились отношения с итальянским специалистом. Ранее не исключалось, что футболист покинет лондонцев. Рыночная стоимость 30-летнего защитника оценивается в 28 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Англии девять матчей, в которых забил один гол.