Daily Star: Луис решил не покидать «Челси», так как верит в уход Конте

Защитник Давид Луис отказался от намерения покинуть «Челси». Как сообщается, данное решение бразильца связано с тем, что он уверен в уходе летом из клуба главного тренера Антонио Конте.

У Луиса в начале нынешнего сезона испортились отношения с итальянским специалистом. Ранее не исключалось, что футболист покинет лондонцев. Рыночная стоимость 30-летнего защитника оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Англии девять матчей, в которых забил один гол.