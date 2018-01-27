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    Daily Star: Луис решил не покидать «Челси», так как верит в уход Конте

    Защитник Давид Луис отказался от намерения покинуть «Челси». Как сообщается, данное решение бразильца связано с тем, что он уверен в уходе летом из клуба главного тренера Антонио Конте.

    У Луиса в начале нынешнего сезона испортились отношения с итальянским специалистом. Ранее не исключалось, что футболист покинет лондонцев. Рыночная стоимость 30-летнего защитника оценивается в 28 миллионов евро.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Англии девять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Daily Star

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    27.01.2018 07:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 27 января 2018, 07:59

      Куда смотрело руководство Челси?!
      После СМС Косте было уже понятно что свой авторитет Конте потерял....И нужно было не Косту сплавлять ,а недомужика Конте.

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