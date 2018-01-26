Гендиректор «Тосно»: «Можем начать переговоры с Погребняком»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию с возможным переходом Павла Погребняка. Сегодня «Динамо» разорвало с футболистом контракт.

«Не то чтобы был интерес, но в голове есть мысли о Погребняке и что в целом нападающий нам нужен. Пока никаких переговоров не было.

Наверное, зная, что такой нападающий, как Павел, освободился, можем начать с ним переговоры. Теоретически все возможно, но решения об этом пока не принято.

Нам предлагают много иностранцев, но эти варианты не подходят. Пока что других вариантов нет. В целом я не исключаю, что кого-то можем взять», – сказал функционер.

Ранее 36-летний Погребняк сказал, что собирается оспорить решение «Динамо» в палате по разрешению споров.