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    Гендиректор «Тосно»: «Можем начать переговоры с Погребняком»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию с возможным переходом Павла Погребняка. Сегодня «Динамо» разорвало с футболистом контракт.

    «Не то чтобы был интерес, но в голове есть мысли о Погребняке и что в целом нападающий нам нужен. Пока никаких переговоров не было.

    Наверное, зная, что такой нападающий, как Павел, освободился, можем начать с ним переговоры. Теоретически все возможно, но решения об этом пока не принято.

    Нам предлагают много иностранцев, но эти варианты не подходят. Пока что других вариантов нет. В целом я не исключаю, что кого-то можем взять», – сказал функционер.

    Ранее 36-летний Погребняк сказал, что собирается оспорить решение «Динамо» в палате по разрешению споров.

    Источник: ТАСС

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    26.01.2018 21:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 10:39

      утянет Тосно в ФНЛ и разорит еще в добавок, лучше не связывайтесь с ним.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 января 2018, 03:17

      У него один гол стоит 5 лямов евро,,,пора в книгу гинеса заносить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 27 января 2018, 00:02

      А зачем он нужен "Тосно"?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      life85 26 января 2018, 23:17

      Сначала Милевский потом Погреб ... Скамейку греть некому ? Они похожи на героев пословицы - умные учатся на чужих ошибках , а дураки на своих !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 января 2018, 23:01

      Мне тошно за Тосно,такую силищу отхватят...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 26 января 2018, 22:52

      Купите лучше бревно на строительном рынке, напишите на нём "Погребняк" и поставьте в раздевалке. Дешево и сердито.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 22:21

      Оно вам это надо????

      2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 26 января 2018, 21:47

      Давайте сразу з.п. 5000000 и контракт на 6 лет. Паше меньше нельзя!!!а то он к Месси уедет так как там узнали что паша теперь свободен и готовят тоже контракт для бревна)))

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > sobaka120982 26 января 2018, 22:06

      Это больше чем годовой бюджет команды Тосно. Они могут предложить Погребняку разве что хорошо выпотрошенный стул. А он им может предложить воспоминания о том, как он когда-то был нападающим.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 января 2018, 21:45

      Такой нападающий как Павел, за 3 года 1 гол.Меня наймите лучше

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