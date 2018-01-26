Павлюченко, Широков и Тотти примут участие в «Кубке легенд»

3 и 4 февраля в Москве на МСА «Лужники» состоится «Кубок легенд». В турнире сыграют шесть команд: Россия, Италия, Франция, Германия, Португалия и сборная звезд.

Отметим, что в этом году примут участие такие игроки, как Роман Павлюченко, Роман Широков и Франческо Тотти.

Также в Москву приедут Луиджи Ди Бьяджо, Дино Баджо, Анджело Ди Ливио, Яри Литманен, Христо Стоичков, Гаиска Мендьета, Дэмьен Дафф, Кевин Кураньи, Педру Паулета, Венсан Кандела, Сидней Гову, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие.