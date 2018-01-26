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  • Гунько: «У «Спартака» и «Атлетико» одинаковая клубная структура»

Гунько: «У «Спартака» и «Атлетико» одинаковая клубная структура»

26 января 2018, 12:51
4

Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько, прошедший ранее стажировку в мадридском «Атлетико», сравнил клубные системы этих организаций. Они, по словам специалиста, схожи.

«Там выстроена такая же структура, как и у нас. Просто у них существует «Атлетико-В», который по нашим меркам играет во второй лиге. То есть на ранг ниже, чем «Спартак-2». Созданы две молодежные команды, которые выступают в чемпионате Испании в разных региональных зонах.

Так же происходит передача игроков. На соседних полях практически одновременно идут тренировочные занятия, переходят с поля на поля по требованию главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне. Это происходило на наших глазах.

Все так же выполняют требования главной команды. Уровень игроков, амбиций, подготовленности футболистов достаточно высок. Хотя не скажу, что он заметно выше, нежели у ребят, подготовленных «Спартаком-2». Плюс-минус они равны.

У них есть талантливые ребята, которые видны сразу, у нас – тоже. Другое дело, что не всегда для этих способных ребят находится игровое время в главной команде», – заявил Гунько.

Напомним, что «Атлетико» в текущем десятилетии не один раз играл в финале Лиги чемпионов.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Спартак Гунько Дмитрий
Комментарии (4)
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серега кашин
1516962901
ну если бывал там то тогда спорить бесполезно
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лёха м
1516963098
это наверно хорошо
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Свинарникднище
1516965059
Совсем свиной недомерок оху*л. Сравнил палец с жопой-где Атлетико,и где сраная свиная помойка. Лучшим достижением свинарника в этом веке можно считать 10-3 от Порту,а Атлетико и чемпион Испании,и в финал лч играло. Так что нахождение в свинарнике окончательно разжижило ему мозги.
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