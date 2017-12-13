Главный тренер «Спартака-2» Гунько проходит стажировку в «Атлетико»

Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько в эти дни проходит стажировку в стане мадридского «Атлетико». Специалист перенимает опыт испанских коллег. Вместе с ним с «матрасниками» работает тренер по физподготовке Рамиль Шарипов.

«Они наблюдают за тем, как проходит тренировочный процесс основного состава испанцев, как команда готовится к матчам, как восстанавливается после них. Кроме того, спартаковцы знакомятся с клубной структурой, изучают работу академии «Атлетико», – говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, что в 2014 году Гунько возглавлял первую команду «Спартака».