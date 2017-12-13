Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Главный тренер «Спартака-2» Гунько проходит стажировку в «Атлетико»

    Главный тренер «Спартака-2» Гунько проходит стажировку в «Атлетико»

    Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько в эти дни проходит стажировку в стане мадридского «Атлетико». Специалист перенимает опыт испанских коллег. Вместе с ним с «матрасниками» работает тренер по физподготовке Рамиль Шарипов.

    «Они наблюдают за тем, как проходит тренировочный процесс основного состава испанцев, как команда готовится к матчам, как восстанавливается после них. Кроме того, спартаковцы знакомятся с клубной структурой, изучают работу академии «Атлетико», – говорится в сообщении красно-белых.

    Напомним, что в 2014 году Гунько возглавлял первую команду «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2017 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1513194871
    Спартак всерьез нацелился на ЛЕ - уже и шпиона отправил к сопернику по 1/8 )))
    Ответить
    ologreds
    1694991739
    numo529096
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+