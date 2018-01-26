Актер Ефремов при встрече пошлет Мутко в задницу

Заслуженный артист России, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов рассказал, что сделает при встрече с вице-премьером России и бывшим президентом РФС Виталием Мутко.

– Что бы Вы сказали Мутко при личной встрече?

– В лучшем случае просто пройду мимо Мутко. В худшем – повернусь к нему и скажу: «Виталик, пошел ты в задницу!»