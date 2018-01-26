Актер Ефремов при встрече пошлет Мутко в задницу

Как-то не по-актерски,вот в свое время киноактер Иван Переверзев, известный по фильму "Первая перчатка", послал Хрущева на известные всем нам три буквы (но это не мир)!
Заслуженный артист России, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов рассказал, что сделает при встрече с вице-премьером России и бывшим президентом РФС Виталием Мутко.
– Что бы Вы сказали Мутко при личной встрече?
– В лучшем случае просто пройду мимо Мутко. В худшем – повернусь к нему и скажу: «Виталик, пошел ты в задницу!»