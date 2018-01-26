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    Актер Ефремов при встрече пошлет Мутко в задницу

    Заслуженный артист России, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов рассказал, что сделает при встрече с вице-премьером России и бывшим президентом РФС Виталием Мутко.

    – Что бы Вы сказали Мутко при личной встрече?

    – В лучшем случае просто пройду мимо Мутко. В худшем – повернусь к нему и скажу: «Виталик, пошел ты в задницу!»

    Источник: «Советский спорт»

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    26.01.2018 12:39
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 27 января 2018, 10:22

      Как-то не по-актерски,вот в свое время киноактер Иван Переверзев, известный по фильму "Первая перчатка", послал Хрущева на известные всем нам три буквы (но это не мир)!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 18:27

      он может и достоин такого посыла но уж прям нашли у кого спросить))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Fernandelzenit 26 января 2018, 18:21

      Он же вроде Виктор? Победитель.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 26 января 2018, 18:15

      Коварный план.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Волховский 26 января 2018, 18:15

      Михаил Олегович, это, конечно, смело, но не достаточно. Все это понимают, только сделать ни чего не могут. А тот, кто может - не понимает. Так и будем ходить по кругу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 26 января 2018, 18:05

      Бедная задница.

      6
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      Рейтинг: +5444

      Приус 26 января 2018, 18:02

      Лучше в передницу.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 26 января 2018, 16:13

      мудако давно гнать нужно из спорта...где он появляется там бардак....

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 14:32

      мутко теперь в Москве не ходит он теперь главный турист хрен найдёшь

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2018, 14:04

      миша молодец ! но человек злоупотребляет. будет трезвым так не пошлет. ))))

      3
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      Рейтинг: +5444

      Приус > dinar7777dinar 26 января 2018, 18:03

      Он редко трезвый, так что пошлет.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Приус 26 января 2018, 18:19

      ))))))

      0
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