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    Терентьев — о голе «Славии»: «Наверное, самый красивый мяч в карьере»

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал результат товарищеского матча против «Славии» (5:1).

    — Денис, супергол! Как вам это удалось?

    — Ну, сперва пристрелялся, потом попал. Раз в год, наверное, стреляет! (смеется)

    — Это самый красивый гол в карьере?

    — Наверное, да. Удачная траектория, попал в дальний угол.

    — Команда уже второй раз подряд забивает сопернику по пять мячей. Значит ли это, что вы уже хорошо готовы к сезону?

    — Мы, в принципе, забиваем во всех моментах. Есть еще много всего, над чем нужно работать. Матчи складываются в основном так, что соперник больше владеет мячом, а мы забиваем. Так что пока везет.

    — Можно ли сказать, что молодежь ловит кураж от матча к матчу?

    — Да, конечно, и в раздевалке у нас много разговоров на тему того, что с молодыми приятно играть. Хорошо получается. На сборах хорошая атмосфера.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.01.2018 22:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 26 января 2018, 08:19

      Красивый мяч ! Побольше бы таких голов в официальных матчах!

      0
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      Рейтинг: +11

      kostik09 25 января 2018, 22:44

      В официальном матче даже близко к воротам не попадет, к сожалению))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 января 2018, 22:33

      Зенит разогнался не на шутку. Тренирует погоню за Локо?

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 января 2018, 22:27

      Да, достойный случай. Кода расслабленно играют - получается лучше. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 января 2018, 22:15

      Раз в год и Терентьев стреляет

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 января 2018, 22:13

      Красиво! Ставим тебе Денис задачу: забить 2 таких весной. Один - ЦСКА, второй - Уфе.

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