Терентьев — о голе «Славии»: «Наверное, самый красивый мяч в карьере»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал результат товарищеского матча против «Славии» (5:1).

— Денис, супергол! Как вам это удалось?

— Ну, сперва пристрелялся, потом попал. Раз в год, наверное, стреляет! (смеется)

— Это самый красивый гол в карьере?

— Наверное, да. Удачная траектория, попал в дальний угол.

— Команда уже второй раз подряд забивает сопернику по пять мячей. Значит ли это, что вы уже хорошо готовы к сезону?

— Мы, в принципе, забиваем во всех моментах. Есть еще много всего, над чем нужно работать. Матчи складываются в основном так, что соперник больше владеет мячом, а мы забиваем. Так что пока везет.

— Можно ли сказать, что молодежь ловит кураж от матча к матчу?

— Да, конечно, и в раздевалке у нас много разговоров на тему того, что с молодыми приятно играть. Хорошо получается. На сборах хорошая атмосфера.