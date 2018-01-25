Терентьев — о голе «Славии»: «Наверное, самый красивый мяч в карьере»

Красивый мяч ! Побольше бы таких голов в официальных матчах!
Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал результат товарищеского матча против «Славии» (5:1).
— Денис, супергол! Как вам это удалось?
— Ну, сперва пристрелялся, потом попал. Раз в год, наверное, стреляет! (смеется)
— Это самый красивый гол в карьере?
— Наверное, да. Удачная траектория, попал в дальний угол.
— Команда уже второй раз подряд забивает сопернику по пять мячей. Значит ли это, что вы уже хорошо готовы к сезону?
— Мы, в принципе, забиваем во всех моментах. Есть еще много всего, над чем нужно работать. Матчи складываются в основном так, что соперник больше владеет мячом, а мы забиваем. Так что пока везет.
— Можно ли сказать, что молодежь ловит кураж от матча к матчу?
— Да, конечно, и в раздевалке у нас много разговоров на тему того, что с молодыми приятно играть. Хорошо получается. На сборах хорошая атмосфера.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 января 2018 г.