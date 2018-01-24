Маммана: «Зенит» постарается выиграть все оставшиеся матчи и стать чемпионом»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана оценил шансы петербургского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Как объясните промежуточное третье место «Зенита» по итогам двух третей чемпионата?

– Мы многовато очков растеряли, но это уже в прошлом. К счастью, впереди ещe достаточно времени, чтобы набрать форму, и матчей чемпионата, чтобы исправить ситуацию. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи и стать чемпионами.