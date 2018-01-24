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    Маммана: «Зенит» постарается выиграть все оставшиеся матчи и стать чемпионом»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана оценил шансы петербургского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    – Как объясните промежуточное третье место «Зенита» по итогам двух третей чемпионата?

    – Мы многовато очков растеряли, но это уже в прошлом. К счастью, впереди ещe достаточно времени, чтобы набрать форму, и матчей чемпионата, чтобы исправить ситуацию. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи и стать чемпионами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2018 20:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 25 января 2018, 15:12

      Нормальный план, вперед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 25 января 2018, 15:07

      Просрали вы свой шанс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2018, 14:33

      Стремление похвально , но в реальности -- очень трудная задача !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2018, 13:40

      И еще не верю я лично в такое внезапное преобразование с теми же игроками и с тем же тренеришкой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2018, 13:38

      началось пистопольство даже если представить и поверить в чудеса и Зенит выиграет все 10 матчей то и это не дает никаких гарантий на успех ведь отрыв не три очка, а целых восемь и не стоит раздавать таких обещаний

      1
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 25 января 2018, 11:04

      Нужно от слов к делу переходить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 января 2018, 03:44

      Мы надеемся!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 января 2018, 00:22

      Одного старания маловато будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 января 2018, 00:11

      Как говортся: Хотеть не вредно - вредно не хотеть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 января 2018, 00:07

      Хорошая мечта, но вероятнее всего не сбудется - другие клубы тоже надеются выиграть все свои матчи, так что потеря очков неизбежна.

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