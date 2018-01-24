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  • Маммана: «Зенит» постарается выиграть все оставшиеся матчи и стать чемпионом»

Маммана: «Зенит» постарается выиграть все оставшиеся матчи и стать чемпионом»

24 января 2018, 20:26
16

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана оценил шансы петербургского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Как объясните промежуточное третье место «Зенита» по итогам двух третей чемпионата?

– Мы многовато очков растеряли, но это уже в прошлом. К счастью, впереди ещe достаточно времени, чтобы набрать форму, и матчей чемпионата, чтобы исправить ситуацию. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи и стать чемпионами.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (16)
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Zubo
1516817249
Удачи ! Но помните: "везёт тому кто везёт" А за нами дело не станет ! Ждём новых побед и болеем за наш Зенит !
Ответить
roma83
1516826979
говорить можно все что угодно три года уже так говорят
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Dominator777
1516828031
Хорошая мечта, но вероятнее всего не сбудется - другие клубы тоже надеются выиграть все свои матчи, так что потеря очков неизбежна.
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Юрий Б.
1516828284
Как говортся: Хотеть не вредно - вредно не хотеть
Ответить
APchelov
1516828969
Одного старания маловато будет
Ответить
woyser
1516841094
Мы надеемся!
Ответить
Зенит 12
1516867495
Нужно от слов к делу переходить
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Garrincha58
1516876736
началось пистопольство даже если представить и поверить в чудеса и Зенит выиграет все 10 матчей то и это не дает никаких гарантий на успех ведь отрыв не три очка, а целых восемь и не стоит раздавать таких обещаний
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Garrincha58
1516876815
И еще не верю я лично в такое внезапное преобразование с теми же игроками и с тем же тренеришкой
Ответить
Ахимас Вельде
1516882067
Просрали вы свой шанс.
Ответить
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