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Маммана: «Локомотиву» осенью сопутствовала удача»

24 января 2018, 09:51
7

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана высказал мнение по поводу «Локомотива», который после 20 туров лидирует в таблице Премьер-Лиги.

«Не думаю, что «Локомотив» реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.

Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает», – сказал Маммана.

После 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Маммана Эмануэль
Комментарии (7)
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Lev Aleks
1516776895
Во многом согласен с ним, но вот про то, что в очной встрече локо выглядел плохо нет......а вот вы во втором тайме совсем ни чем не отметились поэтому и проиграли! тренируйтесь пока на кошках этот сезон....)
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Aleksandr_1986_Spb_
1516778694
Не согласен я с ним... 1) если команда идёт впереди не на 1-4 очка, а на 8, то наверное стоит признать её лидерство закономерным... 2) лучше бы подумал о качестве своей игры, а не оценивал другие команды.
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kella
1516779209
Свое невезение (неумение) всегда можно объяснить чей-то удачей!
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mdu86
1516781950
Если бы Локомотив играл плохо, то 3-0 не выиграл! Отговорки в пользу бедных...
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Князев
1516785432
Продолжайте так же хорошо играть и проигрывать, а восемь очков надо ещё заработать! везёт тому, кто везёт. Сплочённый коллектив Локомотива обыграть трудно, тем более придут после травм классные игроки!!!
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O-Z
1516791601
Теперь вам удачи догоняйте епта
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Полная Канистра
1516808017
плохое оправдание
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