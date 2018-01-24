Маммана: «Локомотиву» осенью сопутствовала удача»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана высказал мнение по поводу «Локомотива», который после 20 туров лидирует в таблице Премьер-Лиги.

«Не думаю, что «Локомотив» реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.

Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает», – сказал Маммана.

После 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь очков.