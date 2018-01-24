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    Маммана: «Локомотиву» осенью сопутствовала удача»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана высказал мнение по поводу «Локомотива», который после 20 туров лидирует в таблице Премьер-Лиги.

    «Не думаю, что «Локомотив» реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.

    Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает», – сказал Маммана.

    После 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2018 09:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2018, 18:33

      плохое оправдание

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 24 января 2018, 14:00

      Теперь вам удачи догоняйте епта

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      Князев 24 января 2018, 12:17

      Продолжайте так же хорошо играть и проигрывать, а восемь очков надо ещё заработать! везёт тому, кто везёт. Сплочённый коллектив Локомотива обыграть трудно, тем более придут после травм классные игроки!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 января 2018, 11:19

      Если бы Локомотив играл плохо, то 3-0 не выиграл! Отговорки в пользу бедных...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 24 января 2018, 10:33

      Свое невезение (неумение) всегда можно объяснить чей-то удачей!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 24 января 2018, 10:24

      Не согласен я с ним...
      1) если команда идёт впереди не на 1-4 очка, а на 8, то наверное стоит признать её лидерство закономерным...
      2) лучше бы подумал о качестве своей игры, а не оценивал другие команды.

      4
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 января 2018, 09:54

      Во многом согласен с ним, но вот про то, что в очной встрече локо выглядел плохо нет......а вот вы во втором тайме совсем ни чем не отметились поэтому и проиграли! тренируйтесь пока на кошках этот сезон....)

      2
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