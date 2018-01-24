В Волгограде на время проведения ЧМ-2018 остановят заводы и фабрики

Летом этого года в Волгограде приостановят свою работу несколько заводов, сообщает V1.ru. Связано это с проведением городом матчей чемпионата мира-2018.

В данный момент руководство промышленных предприятий города получают письма от представителей регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения этих матчей. Известно, что рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

Кроме того, приостановит свою работу алюминиевый завод, где на время мундиаля должно быть прекращено производство алюминиевых порошков. О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь».