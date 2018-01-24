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    В Волгограде на время проведения ЧМ-2018 остановят заводы и фабрики

    Летом этого года в Волгограде приостановят свою работу несколько заводов, сообщает V1.ru. Связано это с проведением городом матчей чемпионата мира-2018.

    В данный момент руководство промышленных предприятий города получают письма от представителей регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения этих матчей. Известно, что рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

    Кроме того, приостановит свою работу алюминиевый завод, где на время мундиаля должно быть прекращено производство алюминиевых порошков. О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 09:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 января 2018, 04:16

      Своих травить можно , иностранцев нельзя. ВСЁ ЛУЧШЕЕ ВСЕМ , ВСЁ ХУДШЕЕ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ- вот политика нынешнего ГОСУДАРСТВА

      0
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 24 января 2018, 13:47

      Да, почитав комментарии в очередной раз убеждаюсь, что подсадные утки формируют мнение толпы, причем исключительно в негативном ключе про Россию, о России и всем , что так или иначе связано с Россией!

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 24 января 2018, 12:19

      Перед Московской Олимпиадой из города массово вывозили бомжей,проституток и прочий асоциальный элемент. Такова суть российской власти-преклонение перед иностранщиной. Это было начиная с Петра Первого и продолжается до сих пор,хотя на словах власть демонстративно ругает "коварных пиндосов всячески вредящих России".А вот уворованные капиталы переводят в доллары и вывозят на Запад.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 11:16

      ага понятно лишь бы угодить всяким да еще и действительность приукрасить.

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      Рейтинг: +39

      antonson10 24 января 2018, 10:24

      странно, а я думал что англичане хотели бы подышать красным дымком с красного октября, разве не для этого они сюда приедут?)

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 января 2018, 10:24

      спокойно с пивасом будем смотреть футбол!

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 24 января 2018, 10:17

      Чего люди кипишатся? Остановят только вредные производства. Туристы ведь приедут, - а им гадостью дышать нельзя!

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 24 января 2018, 10:15

      для силовичков народ или холопы или дойная корова.

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      Рейтинг: +301

      23igkra 24 января 2018, 10:13

      Да если бы не остановили, фанатам не пришлось бы файера жечь.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 января 2018, 10:06

      Что то обмельчала наша власть. Сталин, чтобы было красиво, еще и инвалидов войны на Соловки высылал, Или здесь указ о бомжах позже выйдет?

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