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  • В Волгограде на время проведения ЧМ-2018 остановят заводы и фабрики

В Волгограде на время проведения ЧМ-2018 остановят заводы и фабрики

24 января 2018, 09:15
18

Летом этого года в Волгограде приостановят свою работу несколько заводов, сообщает V1.ru. Связано это с проведением городом матчей чемпионата мира-2018.

В данный момент руководство промышленных предприятий города получают письма от представителей регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения этих матчей. Известно, что рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

Кроме того, приостановит свою работу алюминиевый завод, где на время мундиаля должно быть прекращено производство алюминиевых порошков. О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия
Комментарии (18)
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афоня72
1516774979
Вот это не есть хорошо..
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тётя ASYA
1516775142
в Москве остановят работу правительства ,парламента и думы
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insider_retro
1516775719
Мы, как всегда, из кожи лезем, что бы всем угодить, даже в ущерб себе... А нам, как обычно, в обратку по роже из всех стволов без объяснения причин... Когда уже закончится это лизание, заискивание и шапколомание???!!!....
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Пестрый
1516776500
И еще потребуют что бы народ по максимальному убрался из города! А кто решится остаться будьте готовы что на каждом углу вас будут встречать злые полицаи и привычные дороги будут перекрыты)) Совет лучше на время всей этой порнухи уехать за город и помнить что подобные шабоши власть устраивает лично для своего собственного интереса а местное население ей в этом только мешает! ps Да еще рабочие всех этих заводов каникулы вам устроят исключительно за ваш счет)))
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volfrik
1516777539
такой чм нам не нужен!
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Ruryu
1516777577
Если кто помнит,олимпиаду-80,тогда всех подозрительных за 101й км,из Москвы отвозили... ничего,блин,не меняется...
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kykyi
1516777600
Что то обмельчала наша власть. Сталин, чтобы было красиво, еще и инвалидов войны на Соловки высылал, Или здесь указ о бомжах позже выйдет?
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23igkra
1516777984
Да если бы не остановили, фанатам не пришлось бы файера жечь.
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Gorasul
1516778131
для силовичков народ или холопы или дойная корова.
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OfaZavr
1516781779
ага понятно лишь бы угодить всяким да еще и действительность приукрасить.
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