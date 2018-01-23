«Рома» рассматривает возможность покупки Кришито

Капитан «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил ресурс Coriello Dello Sport.

По информации издания, итальянцем интересуется «Рома» в качестве замены защитнику Эмерсону. Столичный клуб также рассматривает вариант покупки Бруну Гаспара из «Фиорентины» и Маттео Дармиана из «Манчестер Юнайтед».

Кришито пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2011 года, перейдя из «Дженоа» за 15 миллионов евро. За семь лет в «Зените» он выиграл пять трофеев.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 28 матчах петербургского клуба. На счету защитника четыре гола и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов.