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    «Рома» рассматривает возможность покупки Кришито

    Капитан «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил ресурс Coriello Dello Sport.

    По информации издания, итальянцем интересуется «Рома» в качестве замены защитнику Эмерсону. Столичный клуб также рассматривает вариант покупки Бруну Гаспара из «Фиорентины» и Маттео Дармиана из «Манчестер Юнайтед».

    Кришито пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2011 года, перейдя из «Дженоа» за 15 миллионов евро. За семь лет в «Зените» он выиграл пять трофеев.

    В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 28 матчах петербургского клуба. На счету защитника четыре гола и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов.

    Источник: Corrieredellosport

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    23.01.2018 22:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 января 2018, 08:59

      Он же вроде решил в Дженоа заканчивать карьеру? В любом случае успеха ему!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 24 января 2018, 00:21

      Удачи Доменико

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 24 января 2018, 00:19

      Если предложат адекватные деньги, то продавать, а коли нет, так просто переподписать контракт еще на пару лет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > baden69 24 января 2018, 09:00

      Он не хочет продлевать контракт.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 24 января 2018, 00:10

      ...покупайте – не пожалеете...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 22:20

      В 31 год перейти в Рому очень неплохо. Успехов Доменико.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 января 2018, 22:14

      Кришито,хороший "дядька" Удачи ему !!!!! Как бы дальше не сложилась карьера,,,

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