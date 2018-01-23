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    Агент Кришито заявил, что не намерен комментировать информацию о будущем итальянца

    Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, подчеркнул, что на данный момент не готов давать какие-либо комментарии по поводу будущего своего клиента.

    Сегодня появилась информация, что 31-летний игрок отказался от продления истекающего в июне контракта с петербургским клубом и намерен вернуться в свой бывший клуб «Дженоа».

    «На данный момент мы хотим сделать паузу. Не хотелось бы комментировать какую-либо информацию», – сказал Д'Амико.

    Напомним, Кришито перешел в стан сине-бело-голубых из «Дженоа» летом 2011 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2018 12:13
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