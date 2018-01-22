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    Венгер: «Не понимаю тех, кто уходит из «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что только время покажет правильность решение отпустить нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

    «Лично я не понимаю тех, кто уходит из «Арсенала», но за 30 лет в футболе узнаешь с каждым днем все больше. Думаю, что это последний серьезный контракт Санчеса на таком уровне.

    Мы сделали все, чтобы удержать его. Даже «Манчестер Сити» перестал бороться за него, что говорит о том, что у нас не было шансов. Увидим, правильно ли мы поступили», – сказал Венгер.

    Санчес пополнил ряды «Арсенала» в 2014 году. За это время он сыграл 166 игр, забил 80 голов и 46 раз ассистировал партнерам.

    Источник: Goal.com

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    22.01.2018 08:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 22 января 2018, 15:53

      а я не понимаю игроков, которые НЕ уходят с многолетней 4-й позиции в таблице и системой тренировок, по которой пол состава всегда в лазарете...

      0
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 22 января 2018, 12:32

      Венгер похоже застрял в 2004 году

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 22 января 2018, 11:27

      Арсенал становится клубом-середняком с дорогим составом. Клуб перестал бороться за 1е место в ЛЧ и Премьер-лиге. Потолок- это кубок Англии.
      Ляказет, Озил, Санчес, Чех - эти люди привыкли бороться за чемпионство, а в итоге борются за выход в 1/8 ЛЧ, 4е место в лиге и за кубок Англии.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 января 2018, 11:11

      Уходят ,потому что с тобой им в Арсенале ниче не светит.. Насри ушел в МС и хоть выиграл чемпионство..

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > mihail200606 22 января 2018, 11:24

      все и уходят ради чемпионства, Сеск, РВП в том числе

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