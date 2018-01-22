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Венгер: «Не понимаю тех, кто уходит из «Арсенала»

22 января 2018, 08:54
6

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что только время покажет правильность решение отпустить нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

«Лично я не понимаю тех, кто уходит из «Арсенала», но за 30 лет в футболе узнаешь с каждым днем все больше. Думаю, что это последний серьезный контракт Санчеса на таком уровне.

Мы сделали все, чтобы удержать его. Даже «Манчестер Сити» перестал бороться за него, что говорит о том, что у нас не было шансов. Увидим, правильно ли мы поступили», – сказал Венгер.

Санчес пополнил ряды «Арсенала» в 2014 году. За это время он сыграл 166 игр, забил 80 голов и 46 раз ассистировал партнерам.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Санчес Алексис Венгер Арсен
Комментарии (6)
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mihail200606
1516608665
Уходят ,потому что с тобой им в Арсенале ниче не светит.. Насри ушел в МС и хоть выиграл чемпионство..
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WhiteEgon
1516609628
Арсенал становится клубом-середняком с дорогим составом. Клуб перестал бороться за 1е место в ЛЧ и Премьер-лиге. Потолок- это кубок Англии. Ляказет, Озил, Санчес, Чех - эти люди привыкли бороться за чемпионство, а в итоге борются за выход в 1/8 ЛЧ, 4е место в лиге и за кубок Англии.
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SanInstructor
1516613532
Венгер похоже застрял в 2004 году
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bloodhound
1516625581
а я не понимаю игроков, которые НЕ уходят с многолетней 4-й позиции в таблице и системой тренировок, по которой пол состава всегда в лазарете...
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