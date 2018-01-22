Венгер: «Не понимаю тех, кто уходит из «Арсенала»

а я не понимаю игроков, которые НЕ уходят с многолетней 4-й позиции в таблице и системой тренировок, по которой пол состава всегда в лазарете...
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что только время покажет правильность решение отпустить нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».
«Лично я не понимаю тех, кто уходит из «Арсенала», но за 30 лет в футболе узнаешь с каждым днем все больше. Думаю, что это последний серьезный контракт Санчеса на таком уровне.
Мы сделали все, чтобы удержать его. Даже «Манчестер Сити» перестал бороться за него, что говорит о том, что у нас не было шансов. Увидим, правильно ли мы поступили», – сказал Венгер.
Санчес пополнил ряды «Арсенала» в 2014 году. За это время он сыграл 166 игр, забил 80 голов и 46 раз ассистировал партнерам.