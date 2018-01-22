Венгер: «Не понимаю тех, кто уходит из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что только время покажет правильность решение отпустить нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

«Лично я не понимаю тех, кто уходит из «Арсенала», но за 30 лет в футболе узнаешь с каждым днем все больше. Думаю, что это последний серьезный контракт Санчеса на таком уровне.

Мы сделали все, чтобы удержать его. Даже «Манчестер Сити» перестал бороться за него, что говорит о том, что у нас не было шансов. Увидим, правильно ли мы поступили», – сказал Венгер.

Санчес пополнил ряды «Арсенала» в 2014 году. За это время он сыграл 166 игр, забил 80 голов и 46 раз ассистировал партнерам.