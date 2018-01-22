Примера. «Барселона» разгромила «Бетис», Месси и Суарес оформили по дублю

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде забила пять безответных голов в ворота «Бетиса». По два гола в составе сине-гранатовых забили Лионель Месси и Луис Суарес.

Каталонцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в Примере. В активе «Бетиса» 27 баллов и десятая позиция в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Бетис – Барселона – 0:5 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ракитич, 59; 0:2 – Месси, 64; 0:3 – Суарес, 69; 0:4 – Месси, 80; 0:5 – Суарес, 60.

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