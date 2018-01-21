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    УЕФА планирует изменить правила финансового фэйр-плэй

    УЕФА намерен ввести новые правила финансового фэйр-плэй. Организация предлагает начать контроль расходов и доходов команд. Разница между покупками и продажами клуба не должна будет превышать 100 миллионов евро.

    Эту меру планируется принять, в первую очередь, против таких клубов, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити». В прошлом сезоне парижане потратили около 400 миллионов евро на трансферы Неймара и Килиана Мбаппе. По новым правилам, чтобы осуществить эта трансферы, клубу потребовалось бы продать своих игроков на 300 миллионов евро.

    Помимо этого, УЕФА намерен ограничить количество контрактов клубов. Деньги, полученные со спонсорских контрактов, не должны будут превышать 30% от доходов клуба.

    Еще одним нововведением может стать контроль над долгами команд. Организация может запретить им иметь более 25 футболистов. Эта мера может ударить по таким английским клубам, как «Челси» и «Манчестер Сити», которые имеют контракты с 50-60-ю игроками одновременно.

    Новые правила будут рассмотрены Исполнительным комитетом УЕФА в мае этого года. Если они будут утверждены, то вступят в силу со следующего сезона.

    Источник: Le Parisien

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    21.01.2018 13:58
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 января 2018, 00:52

      А ЦСКА норм будет. Гинер доволен.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 19:52

      Кое-кто в наших клубах поперхнулся

      0
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      Рейтинг: +10

      Prostozashel 21 января 2018, 19:35

      Странная логика. При достижении 18 лет с игроком подписывается уже профессиональный контракт, следовательно он тоже числится как один из 25 игроков «на контракте». В России у многих есть фарм-клубы (Зенит-2, Спартак-2, Крсаснодар-2 и т. д.) с которыми игроки юридически и имеют контракт. В Европе такое мало где практикуется и контракт заключается с главным клубом. В итоге что получается, везде будут молодежные команды, где играют парни моложе 18, а после совершеннолетия все, не вписался в схему - уходи? В 18 лет Вася Пупкин оказался слабее Давида Сильвы, поэтому должен уйти? Может я чего-то и не понял, но логика, видимо, прослеживается такая

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 18:36

      вообщем то правильное решение, но следует учесть все факторы и хорошо все проработать во избежании различных казусов.

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 января 2018, 17:13

      Нашим клубам хана. У зенита, локо спонсорских денег намного больше 30%

      0
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 21 января 2018, 16:33

      Пусть вообще его изменят и будем смотреть чемпионат Китая, а в Англию тогда Дзюба играть поедет, а за Динамо Москву и у меня, даст Бог, шансик в запасе посидеть получится, буду гордится всю жизнь...

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 января 2018, 15:43

      языком почесали и вся история.Боссы топ клубов скажут своё ФИ и УЕФА прогнётся под них 100%.Либо создадут свою лигу Европы и УЕФА будет нюхать попу,а не деньги стричь с клубов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 21 января 2018, 15:30

      Если это так то у Челси и Сити намечается распродажа!

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 января 2018, 14:46

      не слабо... все такие шаги нужно продумывать, все-таки звучит жестко, и в жизни может быть жестче и сложнее.

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 января 2018, 14:45

      ЗЕНИТ ПРИВЕТ ФНЛ

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > anatolich72 21 января 2018, 15:00

      Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив и т.д.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > anatolich72 21 января 2018, 15:08

      72 года а такой тупой если не знаешь что Зенит самый прибыльный клуб Европы, понял чудило!!!

      -1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > Garrincha58 21 января 2018, 16:19

      Прибыль из народного кармана" утырок".

      2
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Garrincha58 21 января 2018, 17:20

      Если прибылью считать вливание денег от Газпрома - то да.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > 21 января 2018, 22:18

      Да а кто против? Только он сразу закончится. Свои стадионы мало у кого. Даже те копейки от билетов хоть аренду стадиона покрывают. О продаже прав на телетрансляции и выплаты от лиги за успешное выступление я молчу.

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