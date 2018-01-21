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УЕФА планирует изменить правила финансового фэйр-плэй

21 января 2018, 13:58
25

УЕФА намерен ввести новые правила финансового фэйр-плэй. Организация предлагает начать контроль расходов и доходов команд. Разница между покупками и продажами клуба не должна будет превышать 100 миллионов евро.

Эту меру планируется принять, в первую очередь, против таких клубов, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити». В прошлом сезоне парижане потратили около 400 миллионов евро на трансферы Неймара и Килиана Мбаппе. По новым правилам, чтобы осуществить эта трансферы, клубу потребовалось бы продать своих игроков на 300 миллионов евро.

Помимо этого, УЕФА намерен ограничить количество контрактов клубов. Деньги, полученные со спонсорских контрактов, не должны будут превышать 30% от доходов клуба.

Еще одним нововведением может стать контроль над долгами команд. Организация может запретить им иметь более 25 футболистов. Эта мера может ударить по таким английским клубам, как «Челси» и «Манчестер Сити», которые имеют контракты с 50-60-ю игроками одновременно.

Новые правила будут рассмотрены Исполнительным комитетом УЕФА в мае этого года. Если они будут утверждены, то вступят в силу со следующего сезона.

Источник: Le Parisien
Весь мир ПСЖ Манчестер Сити
Комментарии (25)
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афоня72
1516533065
Очень грамотно. Правда для фаворитов жесть!
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Parham
1516533110
Наступает конец Света!
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dok66
1516533487
Да и правильно ! Все ж футбол - это в первую очередь спорт , а не война финансовых кошельков !
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insider_retro
1516533904
Нашим тут ничего не грозит и не коснётся.... За исключением... Зенит больше не сможет получать спонсорский контракт от дочки Газпрома (Газпром нефть, 2010, 2013....) в 1млрд руб, как это было уже не раз...
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kykyi
1516534692
" зенитам" и остальным нашим халявщикам теперь придется зарабатывать деньги и зарплаты "дзюбов" упадут катастрофически. Вот вам и решение сверхвысоких з/п в нашем футболе.
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anatolich72
1516535113
ЗЕНИТ ПРИВЕТ ФНЛ
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NIK32RUS
1516537816
Если это так то у Челси и Сити намечается распродажа!
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3a zenit
1516538619
языком почесали и вся история.Боссы топ клубов скажут своё ФИ и УЕФА прогнётся под них 100%.Либо создадут свою лигу Европы и УЕФА будет нюхать попу,а не деньги стричь с клубов.
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rostik-100
1516541591
Пусть вообще его изменят и будем смотреть чемпионат Китая, а в Англию тогда Дзюба играть поедет, а за Динамо Москву и у меня, даст Бог, шансик в запасе посидеть получится, буду гордится всю жизнь...
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OfaZavr
1516548966
вообщем то правильное решение, но следует учесть все факторы и хорошо все проработать во избежании различных казусов.
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