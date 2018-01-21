УЕФА планирует изменить правила финансового фэйр-плэй

УЕФА намерен ввести новые правила финансового фэйр-плэй. Организация предлагает начать контроль расходов и доходов команд. Разница между покупками и продажами клуба не должна будет превышать 100 миллионов евро.

Эту меру планируется принять, в первую очередь, против таких клубов, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити». В прошлом сезоне парижане потратили около 400 миллионов евро на трансферы Неймара и Килиана Мбаппе. По новым правилам, чтобы осуществить эта трансферы, клубу потребовалось бы продать своих игроков на 300 миллионов евро.

Помимо этого, УЕФА намерен ограничить количество контрактов клубов. Деньги, полученные со спонсорских контрактов, не должны будут превышать 30% от доходов клуба.

Еще одним нововведением может стать контроль над долгами команд. Организация может запретить им иметь более 25 футболистов. Эта мера может ударить по таким английским клубам, как «Челси» и «Манчестер Сити», которые имеют контракты с 50-60-ю игроками одновременно.

Новые правила будут рассмотрены Исполнительным комитетом УЕФА в мае этого года. Если они будут утверждены, то вступят в силу со следующего сезона.