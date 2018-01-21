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    Агент Рафиньи: «Мы уверены, что трансфер в «Интер» состоится»

    Агент полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алекс Беш рассказал о ходе переговоров с «Интером».

    «Рафинья очень рад трансферу в «Интер». Это единственная команда, в которую он хотел перейти.

    Рафинья универсален. Он может сыграть на высоком уровне на нескольких разных позициях, у него отличная техника, и он тактически грамотен. Игрок готов на сто процентов. Он находится в лучшей форме, чем когда бы то ни было. По его физическому состоянию нет никаких вопросов, болельщики могут не волноваться на этот счет.

    Любые переговоры проходят непросто, но мы знаем, что «Интер» хочет подписать Рафинью. Сам игрок также хочет перейти в эту команду. Поэтому мы уверены, что трансфер состоится», — сказал Беш.

    Напомним, что в четверг игрок появился на поле впервые за 290 дней.

    Источник: Football Italia

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    21.01.2018 12:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 21 января 2018, 20:36

      хммм. 10 мес без игровой практики???
      как то сомнения одолевают по этому поводу, думаю долго сыгриваться ему придется! неизвестно,прорвется ли в основу?!

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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 21 января 2018, 12:41

      Интеру нужна лч, потому трансфер состоиться

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